Andone: "Tuve ofertas para salir pero mi "no" fue rotundo"

Florin Andone es un futbolista que habla claro tanto en el campo como ante los micrófonos. Un jugador que nunca se esconde y que da la cara en las buenas y en las malas. Sus siete goles en las últimas diez jornadas llamaron la atención de otros equipos, pero el delantero es feliz y se siente querido en el Deportivo, donde espera seguir creciendo.

- Compañeros como Juanfran tuvieron oportunidades de salir del Deportivo. En tu caso, con la buena temporada que estás haciendo, ¿te salieron también `novias'?

- Respecto a otros jugadores no puedo opinar mucho porque no sé realmente lo que ellos tenían o no tenían. Somos compañeros pero hay algunas cosas que son más privadas. En mi caso es verdad, ha habido algunos equipos que han tocado al representante y han llamado y preguntado, pero yo he sido muy claro desde la primera vez que me lo comentó mi agente. Tanto él como yo tenemos la misma idea de seguir aquí y crecer aquí, porque estoy en un buen sitio para eso. Estoy muy agradecido porque siempre se han portado muy bien, me han ayudado mucho y ahora que estoy en un mejor momento tengo la misma sensación de respaldo. Cuando las cosas no salían bien el club estaba a mi lado. He sentido ese aliento detrás para darme fuerzas y nunca me he sentido solo ni abandonado. Estoy muy tranquilo aquí, me quedan cuatro años y medio de contrato. Estoy muy contento con todo, tanto profesional como económicamente, mi familia también está feliz... Es muy complicado que yo salga de aquí: primero porque el club no contempla esa opción y segundo, yo tampoco de momento, porque estoy en un sitio en el que me siento querido. La afición creo que me quiere mucho, tenemos conexión entre las dos partes: con la directiva, con la plantilla... Tampoco hay que pedir mucho, porque luego la vida puede dar mil vueltas y más vale estar bien en un sitio que mal en otro. Ha habido equipos que me han tocado pero tanto mi representante como yo dimos un `no' rotundo. Ni comentamos nada al Depor, porque si le preguntas a Richard (Barral) no ha llegado ni una oferta al club porque no hemos querido avanzar más en las cosas. Estoy tranquilo, estoy en un sitio en el que creo que he acertado viniendo. Estoy jugando, creciendo como futbolista y persona y el futuro hablará por sí solo, pero de momento no contemplo esa salida. Estoy tranquilo aquí, quiero jugar y si son los cinco años, pues mejor.

Cuando las cosas no estaban bien el club estuvo a mi lado y nunca me sentí solo

El míster tiene un problemón bueno, lo tiene difícil para elegir quién juega

El entrenador escoge y nosotros tenemos que callar y entrenar, no queda otra

- Siempre dices que la plantilla está muy compensada, ¿crees que se ha reforzado bien el equipo en el mercado de invierno?

- Sí, hace unas semanas solo teníamos un extremo nato, Marlos y ahora se ha recuperado Bruno, va a volver Fayçal, Carles Gil,Kakuta, Ola John... En el equipo todos los puestos están cubiertos, todo el mundo quiere jugar y hay un nivel muy alto. La gente está entrenando muy bien y todo el mundo pide paso. El míster ahora mismo sí que lo tiene difícil para elegir a uno u a otro porque todos lo harían bien. Tiene un problemón bueno, pero es mejor tener eso que no tener gente y tener que inventar cosas. Ahora ves a la plantilla que tenemos y es de agradecer y da tranquilidad de aquí a final de temporada el saber que vas a contar con gente muy buena. Seguro que nos vamos a salvar y vamos a hacer algo más. Siempre lo he dicho, y lo seguiré diciendo, para mí tenemos una plantel muy bueno, gente muy currante y muy humilde, que quiere hacer las cosas bien y seguro que las vamos a hacer.

- Tú viviste una situación complicada en la que no marcabas y ahora a Joselu le está pasando algo similar en Liga ¿Cómo se encuentra él anímicamente?

- Viví una situación mucho peor que la de él, estuve diez jornadas sin marcar. Joselu es un jugador muy bueno, nos puede aportar muchísimo, el míster lo tiene ahí presente. A veces jugamos con dos delanteros, a veces con uno pero es según el planteamiento de esa misma jornada, dependiendo de contra quién juguemos. Él está trabajando muy bien, tiene una actitud muy correcta y muy buena, siempre intentando mejorar para el equipo y para aportar todo el fútbol que lleva dentro y nosotros los compañeros estamos al lado de todo el mundo. Tanto de los que juegan como de los que no, somos un equipo, una pequeña familia e intentamos ayudarnos todos a todos. Está claro que son situaciones que no gustan, a nadie le gusta no jugar, a mí tampoco. Si me tocase, no me ha tocado de momento pero me puede tocar, y estuviese dos o tres partidos sin jugar no me gustaría. No hay nadie que firme aquí con el Depor y diga `yo vengo a ser suplente'. Todos queremos jugar y hacer las cosas bien, pero son situaciones que suceden. Ahí está el míster que tiene un `bendito' problema para elegir. Tanto Joselu podría ser titular y yo estar en el banquillo como al revés, porque creo que somos gente bastante capacitada para hacer las cosas bien.

- ¿Estás más cómodo jugando tú solo, con Joselu...?

- Lo que diga el entrenador. A mí me gusta jugar, lo que me importa es eso e intentar aprovechar los minutos que el míster me da para ayudar al equipo. Son decisiones que toma el entrenador, por eso lo es y él decide, y nosotros tenemos que callar, entrenar y jugar, no queda otra.

- ¿Estás en tu mejor momento o crees que aún puedes dar más?

- Estoy en un buen momento porque los números lo dicen. Las primeras diez jornadas cero goles y las últimas diez siete. Creo que se me ve jugando mejor ahora, al menos yo lo siento así y los compañeros también me lo dicen. Que se me ve más suelto, que decido mejor, que creo más peligro, que aporto más en el juego del equipo... Eso me hace sentir importante y bien, porque veo que la gente está a gusto conmigo y confía en mí. Es de agradecer que tus compañeros también valoren tu trabajo. Mi mentalidad es positiva siempre y cada partido me lo tomo muy en serio para intentar, primero, ayudar al equipo y segundo, mejorar yo.

Somos una pequeña familia e intentamos todos ayudarnos entre nosotros

Los compañeros me dicen que se me ve más suelto y que ahora decido mejor

En nuestro campo hemos demostrado que somos un rival difícil de batir

No voy a decir que es un partido asequible, todo puede pasar, pero hay que ganar

- ¿Cómo afrontáis el encuentro de mañana en Riazor ante un rival directo como es el Betis?

- Es un partido muy importante porque nos estamos jugando mucho. Pese a que los equipos de abajo no están ganando, nosotros necesitamos puntuar porque se están distanciando los conjuntos de la mitad de la tabla bastante. Bajo mi punto de vista es un rival fuerte, pero no es mejor que nosotros. En nuestro campo creo que hemos demostrado que somos un equipo muy fuerte y difícil de batir.

- ¿Os preocupa lo mal que entró el equipo en los últimos choques ante Eibar y Las Palmas?

- Sí, pero nos está pasando esto más fuera de casa. Somos diferentes en Riazor y no sabría decir el porqué. Personalmente salgo con la misma ilusión en casa que fuera. No tengo miedo de este partido y no me da la sensación de que estemos relajados, ni de que no estemos metidos. Es cuestión de coger otra rachita positiva y enganchar unos partidos para distanciarnos un poquito de la zona baja. Este es un encuentro bastante, no voy a decir asequible porque pueden pasar mil cosas y se me pueden echar en contra las palabras, pero es un encuentro que... joder, que tienes que ganar.

UNA CARTA DE UN AFICIONADO



Josep, un joven aficionado de 18 años de Valencia, envió el pasado 25 de enero a nuestra bandeja de entrada un correo electrónico con una carta a Florin andone, delantero al que admira, que sigue desde hace años y que estaba seguro de que iba a despuntar. nos hacía, ademas, una petición que era sencilla: que le entregásemos la misiva al interesado. su deseo se hizo realidad. El ariete recibió sorprendido y muy agradecido la misma. "Me encanta el fútbol, pero yo soy de Florin Andone, donde él vaya, yo lo apoyaré a muerte", decía la misma. En dos folios expresaba su afecto por el ariete, agradeciéndole cómo es y lo que ha conseguido. "Gracias a ti, empecé a apostar fuerte por mí mismo en la vida. Me diste la lección de no rendirme", dice el valenciano. Andone, que ya pudo leer la misma, admitía que la carta era "bonita" y que para el suponía un "sentimiento especial" que la gente se fijase en él y el hecho de sentirse "tan querido". "Tengo ganas de llegar al partido contra el Valencia para poder conocerlo en persona y tener un detalle con él", declaró el punta. el futbolista ya está incluso decidiendo cómo va a premiar el cariño del seguidor. "Estoy pensando en regalarle la camiseta y espero verlo, que no se me escape", comentaba entre risas.

El ariete, siempre humilde, se mostró muy feliz de ser un referente para las nuevas generaciones. "Es de agradecer que la gente joven se fije en mí, yo también vengo de abajo, de no ser nadie. Y al final tampoco es que sea alguien muy importante en esta vida ni nada por el estilo, pero pero lo menos con mi propio esfuerzo me he ganado estar en primera división, ser un jugador profesional de fútbol y al final me estoy ganando la vida honestamente. He empezado desde abajo y espero llegar más arriba aún", declaró.

Una forma de ser sencilla la de Florin andone que no solo le ha convertido en un ídolo para Josep, que acudirá a Mestalla para intentar conocer a su referente desde hace años, sino que también se ha ganado al corazón de los aficionados blanquiazules, que valoran su esfuerzo y entrega en cada partido.