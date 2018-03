Andone y Fede Valverde, dos internacionales en tierra

Cuatro futbolistas de la primera plantilla del Deportivo estaban citados esta semana de parón con sus respectivas selecciones con vistas a preparar el Mundial de Rusia de este verano, aunque finalmente solo podrán ir dos.



Celso Borges y Fabian Schär se encuentran ya concentrados con sus combinados nacionales, mientras que los otros dos seleccionados, Florin Andone y Fede Valverde, no pudieron viajar al arrastrar sendas lesiones musculares.



Duelos amistosos

El ariete, cuya selección, Rumania, no estará en la cita mundialista, se perderá los amistosos ante Israel y Suecia. El punta ha sido el último jugador en sumarse a la lista de integrantes de la enfermeria herculina.

El delantero se sometió el domingo por la tarde a una resonancia magnética que desveló que sufre una lesión muscular de grado I en el gemelo interno de su pierna izquierda.



El propio Deportivo avisó a la Federación Rumana de que no podía convocar al delantero, que iniciará ahora un proceso de tratamiento médico y de fisioterapia, previo al comienzo de su readaptación deportiva. Tampoco estará con Uruguay Fede Valverde, que se perderá la China Cup donde competirá el combinado charrúa.



Más de un mes

Valverde lleva más de un mes parado. El jugador, que se lesionó en la primera parte del choque ante el Betis, el debut de Clarence Seedorf en el banquillo el pasado 12 de febrero, padece una lesión muscular de grado II en el bíceps femoral de su pierna izquierda.



A pesar de que en pasadas semanas ya tocó balón en compañía del readaptador del club, Fran Molano, de momento no se ha incorporado al trabajo con el resto de sus compañeros.

Tanto Borges como Schär tendrán sus primeros partidos preparatorios este viernes. El centrocampista costarricense se enfrentará a Escocia (19.45, hora local) en Glasgow, mientras que el central suiso hará lo propio contra Grecia en Atenas (20.00, hora local). Los otros choques serán el martes 27 frente a Túnez y Panamá, respectivamente.