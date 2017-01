Andone, a cuentagotas

Todas las miradas en el entrenamiento de ayer estuvieron puestas en la evolución del máximo goleador deportivista, Florin Andone, que prosiguió con su plan preventivo para poder estar mañana en el equipo titular ante el Espanyol de Barcelona.

El internacional rumano fue el descarte efectuado en la Copa del Rey por el entrenador, Gaizka Garitano, que no lo vio en condiciones de ser citado para la contienda ante el Alavés.

Las molestias musculares que arrastra el ‘10’ en las últimas semanas lo han traído entre algodones, aunque en la Liga siempre ha estado a disposición del ‘staff’ técnico.

En el mes de diciembre, coincidiendo plenamente con sus molestias fibrilares en los isquiotibiales de su pierna izquierda, ha logrado rendir al máximo, anotando tantos decisivos para la remontada del equipo en la clasificación.

Con seis dianas en su hoja de servicios al club, el técnico Garitano estará muy pendiente de su evolución antes de decidir si viaja o no a la Ciudad Condal.

En la sesión preparatoria de ayer en Abegondo Florin se ejercitó alternando trabajo sobre césped con el resto de sus compañeros y gimnasio.

No en vano, el atacante no disputó por precaución el partidillo de acoplamiento final entre los jugadores que menos presencia tuvieron en el torneo del KO ante el Alavés.

Andone, siempre bajo la supervisión de los recuperadores, fisios y médicos del club, se marchó veinte minutos antes a los vestuarios, para completar su jornada de trabajo en el gimnasio y con una sesión de baño-masaje.

A través de sus redes sociales, el artillero blanquiazul hizo un llamamiento a la calma, poniendo de manifiesto sus buenas sensaciones tras el día de actividad completado.

Esta tarde, en la última sesión previa al desplazamiento a tierras barcelonesas Garitano deberá baremar los riesgos de incluirle en la nómina de elegidos para actuar mañana en el estadio del RCD Espanyol.