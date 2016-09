De Alvedro a Abegondo para empezar a pensar en el Leganés

Sin tiempo para darle demasiadas vueltas al empate ante el Alavés, el Deportivo de La Coruña ya ha empezado a pensar en el Leganés, un encuentro que preparó ayer por la mañana en la ciudad deportiva de Abegondo y que continuará esta tarde en esas mismas instalaciones.

El Deportivo es el único equipo de la Liga que tiene tres partidos esta semana (El Alavés jugará el próximo lunes ante el Granada). Entre una y otra cita apenas existe margen, así que no hay tiempo que perder. Por eso ayer, tras desplazarse en chárter desde Bilbao a Alvedro, donde aterrizó con unos minutos de antelación, la expedición deportivista (18 convocados y Ryan Babel) se trasladó en autobús a la ciudad deportiva para retomar el trabajo.

Los blanquiazules llegaron allí pasadas las 12.15 horas y poco después comenzaron el primer entrenamiento con vistas a la cita con el Leganés, frente al que intentarán mantener la solidez defensiva y mejorar su rendimiento ofensivo.

La sesión, como suele ser habitual el día posterior al partido, fue de recuperación para los titulares del choque de Mendizorroza a excepción de Germán Lux, que se entrenó prácticamente con normalidad.

Garitano y Julio Hernando fueron más exigentes con los suplentes y no convocados. Esta semana, por la condensación del calendario, lo normal es que el técnico haga algunas rotaciones en el equipo. Hasta ahora hay dos jugadores (además de Babel) que no han tenido minutos en el césped: los capitanes Álex Bergantiños y Laure.