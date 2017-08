Alberola Rojas perpetró un arbitraje ‘de pesadilla’

Dejando a un lado el deficiente juego exhibido por el Depor en su primer encuentro como visitante del curso 17-18, lo cierto es que los colegiados han comenzado a minar al equipo coruñés, uno de los más perjudicados el pasado curso por las decisiones arbitrales.

El inexperto trencilla castellano-manchego Alberola Rojas —el más joven en debutar en Primera, con solo 26 años— se dejó presionar por el ambiente del coliseo ‘granota’ en los minutos finales hasta el punto de que se sacó de la manga la pena máxima que permitió al Levante anotar el 2-2 final.

Tras un zapatazo monumental de Campaña al poste, el balón se paseó en el área blanquiazul, cayendo en los dominios del extremo local Ivi, que fingió un contacto con el zaguero blanquiazul Juanfran.

Una acción sin duda merecedora de la tarjeta amarilla para el atacante local, que, para sorpresa mayúscula del deportivismo, fue castigada con disparo libre desde los once metros.

Ante la desesperación y frustración blanquiazules, el propio Ivi fue el encargado de transformar el tanto del empate, batiendo a Rubén Martínez, para rubricar las tablas.

La actuación de Alberola se vio salpicada con otra serie de errores ‘menores’, siempre en contra de los intereses del RC Deportivo.

Por ejemplo, dejó sin sanción una retahíla de entradas muy duras a cargo del mediocentro local Lerma, así como también pasó por alto un empujón alevoso de Toño a Fede Cartabia sin balón en juego, que tampoco fue merecedor de amonestación.

En cambio, sí consideró que el extremo ‘granota’ Morales fue acreedor a la doble tarjeta amarilla y, consecuentemente, a la roja por una doble infracción (la primera de ellas puede ser más discutible).

El propio entrenador del RC Deportivo, Pepe Mel, así como los jugadores deportivistas que pasaron por los micrófonos de prensa, manifestaron su incredulidad ante el penalti cobrado por Alberola.

“Ya nos conocemos todos. Soy sincero, digo lo que pienso: el penalti no es”, indicó el preparador blanquiazul tras la contienda.

En esta misma línea, Rubén Martínez precisó que “yo no veo penalti, a lo mejor el árbitro ve otra cosa, pero a mí no me lo pareció”.

En cualquier caso, las pifias de los árbitros comienzan a aflorar otro ejercicio más y a las primeras de cambio, diezmando los puntos que acumula el Depor en su casillero.

Las mismas unidades que a final de campaña se echan de menos para figurar en la zona media de la clasificación.



Doble ayuda ‘granota’

El Levante se ha visto beneficiado en las dos primeras jornadas del campeonato de la regularidad por las ayudas arbitrales.

Con cuatro puntos en su zurrón, los pupilos de López Muñiz han dispuesto a su favor de dos penaltis completamente injustos.

En la primera tirada de la Liga, en casa ante el Villarreal, el catalán Álvarez Izquierdo estimó que hubo derribo de Rukavina a Morales cuando en realidad lo que sí se produjo fue un ‘piscinazo’ del extremo levantinista, que sería el encargado de convertir el 1-0 final.

Un penalti en las postrimerías del encuentro que tumbó al ‘Submarino amarillo’, cuyo técnico Fran Escribá y plantilla se quejaron de modo amargo de la interpretación de la caída en el área de Morales.

Apenas una semana después y de nuevo en el Ciutat de Valencia, la mano negra arbitral echó un cabo a un recién ascendido y sobre el papel rival directo del Deportivo por la permanencia.

En resumen, el Levante presume en la clasificación de cuatro puntos, cuando apenas hizo méritos en el campo para sumar uno.

El Deportivo tendrá que esperar al menos hasta el día 10 de septiembre para poder lograr su primer triunfo del año 17-18 ante la Real Sociedad. l