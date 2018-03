Albentosa: “Esto es fútbol, en un día puede cambiar todo y necesitamos que cambie”

El parón no le ha llegado al Deportivo en el mejor momento. Tras el empate ante Las Palmas, en el que merecieron más, los blanquiazules preparan mermados por la bajas por lesión y las de los internacionales el encuentro del próximo domingo en el Wanda Metropolitano ante el Atlético.

Un duelo en el que jugadores como Raúl Albentosa, que será previsiblemente titular, esperan que trueque la dinámica de los herculinos y que estos empiecen a sumar de tres, asignatura pendiente con Clarence Seedorf.

1 Un necesario punto de inflexión

El defensa de Alzira afirmó que el equipo “mereció ganar” ante el cuadro canario y que estas dos semanas “se hacen muy largas”, porque están con la “tensión y el nerviosismo de que llegue el partido” para “tratar de sacar ya los tres puntos”, algo que ve factible. “Esto del fútbol es así, sabes que un día puede cambiar todo. Necesitamos que cambie y necesitamos que llegue ya el partido”, admitió.

2Sin margen de error posible

Quedan nueve encuentros por delante y el Deportivo está a siete más golaveraje del Levante, por lo que Albentosa aseveró que ya no hay tiempo y que un fallo se puede pagar muy caro. “Margen ya no hay, el límite tiene que ser el cuarto por la cola”, afirmó, por lo que a los blanquiazules no les quedan más opciones que “tratar de sacar los tres puntos en el Wanda y seguir hacia delante, que quedan nueve partidos”.

3Tramo del calendario más complicado

Llegan ahora rivales como Atlético, Barcelona, Valencia o Villarreal, ante los que los deportivistas tienen que sacar puntos, pero Albentosa se mostró optimista y cree que el equipo dará la talla en el verde. “Por lo económico y por lo que son los clubes pueden ser (superiores) pero no me fijo en eso, porque al final el Depor también es un equipo grande”, apuntó. Comentó que, al final, “el partido son once para once” y en eso se tienen que centrar los blanquiazules.

4La psicología, importante

Como ya comentaron otros compañeros, el técnico holandés cuida mucho el ánimo de sus futbolistas, algo que también reseñó Albentosa, que declaró que hace “mucho hincapié en el tema psicológico”. “Él te puede hacer cambiar la panorámica de cómo lo ves tú en un minuto y eso es de agradecer”, subrayó. Además, valoró el trabajo del reciente grupo de psicólogos que se ha incorporado. “Es muy bueno tenerlos, el club ha acertado (trayéndolos) y nos están ayudando”, comentó.

5No hace cuentas de los puntos necesarios

Albentosa no hace cábalas sobre los puntos y confirmó que, bajo su punto de vista, hay que ir “partido a partido”. “Primero es este, en los pasados ya no podemos hacer nada, y sea el Atlético de Madrid o el que sea hay que ir con la mentalidad de ganar allí”, apuntó convencido. El central aprovechó para lanzar un mensaje de confianza en las posibilidades de los blanquiazules: “Creo en este equipo y en este grupo y vamos a seguir hacia delante mientras tengamos opciones”.

6Sin pensar en las bajas rojiblancas

El Atlético recibirá al Deportivo mermado por ausencias como la de Griezmann o Filipe Luis, aunque para el central eso no tenga importancia. “Depende de cómo lo enfoquen ellos (las bajas), no puedo decir que sea mejor o peor, no sabes nunca por dónde te van a salir”, afirmó el central.

Por ello, apeló a que el Depor solo piense en sí mismo. “Lo más importante somos nosotros y yo quiero que mis compañeros, sobre todo los jugadores de arriba, marquen goles para que cojan confianza otra vez”, zanjó. l