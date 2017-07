Al ritmo de Carles Gil

El Deportivo resolvió con una nueva victoria su tercer amistoso de la pretemporada, ante el Silva en el Campo Universitario de Elviña, en el Memorial Antonio Meirás.

Pepe Mel repitió el dibujo táctico de los dos primeros partidos, con tres mediocentros y tres atacantes. El canterano Edu Expósito actuó como pivote defensivo, con Fede Valverde y Çolak por delante.

El juvenil Aarón fue el primer cambio que realizó el entrenador blanquiazul, en el minuto 22. Solo unos instantes después, Brais Lema, lateral derecho del Silva, se retiró lesionado después de una dura entrada sobre Óscar ‘Pinchi’.

Al igual que en los dos primeros partidos, el delantero fabrilista fue el encargado de abrir la ‘lata’, ya que en el minuto 30 batió a Guillermo tras recibir un pase interior de Fede Valverde, que protagonizó una acción de mucha calidad.

A raíz de ahí, el Depor, que no había sido capaz de imponer su dominio en la primera media hora del partido, se mostró muy superior a su rival, que juega en Tercera División.

Seis minutos después, Andone aprovechó un error de la zaga blanca y marcó el 0-2.

Un once distinto

Como en los dos amistosos anteriores, el preparador deportivista alineó un once totalmente distinto en la segunda mitad, con el nigeriano Francis en la portería, Guilherme, Mosquera y Borges en la medular, el ‘debutante’ Carles Gil y Bruno Gama en las bandas, y el juvenil Adrián Castro en punta.

En el minuto 53, una falta de entendimiento entre Sidnei y el portero fabrilista estuvo a punto de costarle un gol en propia meta al Deportivo.

Tres minutos después, el cuadro blanquiazul protagonizó una de sus mejores acciones en ataque. Los herculinos sacaron una falta rápido y pillaron por sorpresa al cuadro que dirige Javier Bardanca. Juanfran ganó la línea de fondo, centró y Borges remató, pero el balón golpeó en un defensa y se fue a córner.

En el 61, Carles Gil rompió a su par en la banda derecha con una gran acción personal y metió un pase de la muerte, pero el balón se paseó por el área del equipo de A Grela sin que ningún deportivista llegara a conectar con el esférico.

El valenciano fue de los más activos en el segundo tiempo y, solo cuatro minutos después, protagonizó una nueva acción de peligro, pero no remató bien. Y un minuto después, de nuevo apareció Gil, sirviendo un centro a Bruno Gama, que el portugués remató alto.

Mel realizó el último cambio en el minuto 69. El técnico blanquiazul sentó a Adrián y metió en su lugar al también juvenil Pedro Alves.

Precisamente, el delantero portugués marcó el tercer tanto del Deportivo solo cuatro minutos después de entrar al campo. Carles Gil lanzó una falta desde el pico derecho del área, enviando el balón a la escuadra izquierda, pero el portero del Silva, con una gran estirada, despejó la pelota, que quedó muerta en el área pequeña y Pedro envió el esférico al fondo de la red con un testarazo.

A cinco minutos para el final, Celso Borges marcó el cuarto en una nueva acción desequilibrante de Gil, que le dejó solo ante el portero con un gran pase y el ‘tico’ no falló.

Y en el 89, Pedro Alves redondeó el tercer triunfo blanquiazul al aprovechar un centro de Sidnei. l