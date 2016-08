“Ahora me siento una persona normal, no como el año pasado”

Después de muchos meses de silencio, Luisinho lo rompió el último día del mercado. El portugués repasó todos los episodios desde que fue apartado del grupo por Víctor Sánchez del Amo en la recta final de la temporada pasada. Se refirió a la rueda de prensa que, sin permiso del club, ofreció Alejandro Arribas la última semana de la Liga 2015-16 para revelar que el lateral había continuado en el vestuario la pelea que se había producido en el campo en agosto de 2015; también analizó la posterior del técnico madrileño, que le acusó de amenazarle; y la del presidente, Tino Fernández, que dejó cerrada la etapa de Luisinho en el Deportivo cuando anunció el despido de Víctor.

El luso ha ‘sobrevivido’ a todo eso y forma parte de la plantilla del Depor una temporada más. “Fue un verano un poco complicado pero lo más importante es que todo se resolvió y estoy contento de que quedara así. Es un año más en el Deportivo y tengo ganas de empezar bien y olvidar todo lo pasado”, apuntó.

De los recados del luso no se salvó ni el presidente. “Se habló demasiado, todos nos equivocamos, habló de más, en aquel momento estaban muy calientes las cosas, y luego se resolvieron poco a poco”, recordó el lateral.

También se le cuestionó por Alejandro Arribas y aquella comparecencia no autorizada por el club, que le abrió expediente, en la que dijo que Luisinho era “reincidente”. “Fue una opinión suya. Yo no puedo ponerle la mano en la boca, entrar en el cuerpo de él para saber lo que piensa, son cosas del pasado y Arribas es un jugador más”, dijo.

El portugués admitió el daño que le produjo ser apartado por el entrenador: “Fue un momento complicado como profesional. Nunca me había pasado. Fue uno de los momentos más tristes de mi carrera”.

También valoró cómo le sentó no jugar y que Víctor utilizara en su posición a un lateral derecho. “Sentía que no contaba para él. Por muchas ganas que tengas de jugar, cuando no cuentas con una persona, no puedes hacer nada. Él lo tenía claro”, indicó.

De la relación con Víctor dijo que por su “parte no había nada personal” contra el técnico.

“Siempre intenté llevarlo por el buen camino. Él tenía una forma de pensar y yo otra. No concordábamos. Hubo cosas que pasaron y no debían haber pasado y el más perjudicado fui yo”, aseguró antes de justificar esa opinión: “Siendo apartado, te sientes perjudicado, pero estoy feliz por continuar en el equipo”.

Víctor y Arribas recurrieron a los micrófonos cuando expiraba la Liga como respuesta a las declaraciones del agente de Luisinho, quien aseguró que el técnico quería destruir su carrera. Respecto a esas palabras del representante, el lateral sostuvo que “cuando alguien te aparta sin motivos”, esa es la conclusión que se extrae, aunque incidió en que “cada uno tiene su opinión”.

“No estoy en la cabeza de las personas. Mi representante habló, todo el mundo habló. Ahora lo más importante es olvidar el pasado, un pasado extraño. Ahora no hay que pensar más en eso”, apuntó el lateral, que también tocó el tema de la destitución de Víctor. “Fue una decisión meditada que tomó el presidente. Pasaron varias cosas, sintió que lo mejor para el Deportivo era que saliese el entrenador y hay que respetarlo”, comentó.

Le agradó menos que Tino le abriese la puerta de salida. “Quedé triste cuando escuché eso, pero lo intenté manejar con calma y llevar las cosas a buen puerto. Conseguimos que las cosas quedaran tranquilas y se resolviese”, opinó.

En aquel momento, se valoró su adiós al Depor. “Cuando el presidente dijo que tenía que salir claro que se planteó una salida que fuera buena para mí y el club. Yo tenía dos años de contrato, pero de si tenían que pagármelos o no, no se habló”, expuso el portugués.

Luisinho admitió que “hubo contactos” con otros equipos, pero las propuestas no fueron “adecuadas” ni para él ni para el Deportivo.

La llegada de Garitano le ayudó. “Con él estoy muy bien, fue sincero conmigo, me dijo lo que pensaba, estoy contento de que me trate como uno más”, señaló Luisinho, que se siente a gusto en la plantilla.

“Me siento como una persona normal, algo que no pasaba el año pasado, me siento un profesional de verdad. Todo jugador quiere jugar, yo también. El año pasado no estaba en igualdad, todos lo veían. Cuando hablé con el presidente de salir del equipo era porque consideraba imposible continuar con el anterior entrenador. Ahora, todo cambió, juegue o no, me siento una persona normal derivado del nuevo entrenador, que me ha tratado como uno más”, sentenció el lateral, “contento” de haberse quedado en el equipo.