Ahogados en el diluvio

El Deportivo se ahogó en el encharcado césped del Coliseum Alfonso Pérez, donde, en los cinco últimos minutos de la primera parte, dilapidó sus opciones de sumar la primera victoria de la ‘era Seedorf’ y poder dormir fuera de los puestos de descenso. En cambio, los blanquiazules sufrieron la decimosexta derrota del curso, que complica aún más sus opciones de permanencia.



El técnico holandés sorprendió con una revolución en el centro del campo y en el ataque, respecto al once que alineó en la pasada jornada, a pesar de las buenas sensaciones ofrecidas ante el Espanyol. Guilherme y Cartabia se quedaron en el banquillo. De esta manera, la medular fue inédita, con un doble pivote formado por Krohn-Dehli, que recuperó la titularidad tras no jugar ni un solo minuto el pasado viernes, y Muntari, que disputó su primer encuentro desde el inicio. Mosquera actuó de enganche.

En el ataque, Andone se quedó en el banquillo por primera vez desde la llegada de Seedorf y fue Lucas quien asumió la función de ‘9’, con Bakkali y Adrián en los extremos.

A los dos minutos, el cuadro blanquiazul disfrutó de su primera ocasión en una acción de pillo del delantero de Monelos, que le robó la cartera a Bruno en su propia área y dejó el balón atrás, para la incorporación de un compañero, pero Djené se anticipó y evitó el remate.



El estado del terreno de juego tras la intensa lluvia caída en Madrid durante todo el día hacía imposible circular el balón, lo que provocó que el cuadro deportivista se decantara por el juego directo y los balones aéreos, mientras que los locales intentaban bajar el balón al piso. Ahí salió beneficiado el cuadro deportivista, que hizo mucho daño con las incorporaciones de Bakkali por la banda derecha y la velocidad de Lucas al contragolpe, mientras que el equipo azulón tenía muchas dificultades para acercarse al área herculina. Sí lo consiguieron, sin embargo, a los 19 minutos por medio de una gran acción que terminó con un disparo de Ángel desde la frontal, que desvió Rubén a saque de esquina.

En el 24, el equipo de Pepe Bordalás dispuso de una nueva oportunidad, gracias a un mal despeje de Juanfran. El balón le cayó a Mora en la frontal y el medio probó su puntería, pero no encontró el arco coruñés.

Muntari, apuesta personal de Seedorf, fue el deportivista más destacado de los primeros 45 minutos. El ghanés dio muestras de su enorme experiencia y buena colocación, dando la sensación de que estaba en todas las zonas del campo. Ayudó en defensa en el centro del campo y regaló varios pases largos de mucha calidad a los atacantes.

El cuadro local fue sintiéndose más cómodo con el paso de los minutos y tomó el mando ante un Depor que regaló el esférico al contrario y que desapareció tras el ecuador de la primera mitad.



Cortocircuito

A cinco para el descanso, llegó un duro mazazo para los coruñeses. En un saque de banda desde la derecha, Damián Suárez envió la pelota a Portillo, que mandó un pase largo sobre Amath, que cogió ‘en bragas’ a Schär y pilló a Rubén a media salida. El senegalés remató a puerta y, aunque parecía que el central suizo iba a llegar a tiempo para evitar que el balón entrara en su portería, Ángel estuvo más rápido y remachó en boca de gol para marcar el 1-0.

Un tanto que hundió a los blanquiazules, que solo cuatro minutos después, encajaron la segunda diana, que terminó por matarles. Krohn-Dehli perdió un balón cerca de su área ante Jorge Molina, que abrió la pelota para Ángel y este metió un centro al área que, desafortunadamente, en su intento por despejarla, Eneko Bóveda la introdujo en su propia portería.



La ‘empanada’ de los herculinos continuó en el arranque del segundo tiempo, en el que el cuadro azulón siguió llegando con peligro a la meta deportivista. Pero una buena estirada del portero de Coristanco en un remate de Amath en el minuto 53 y una buena salida del guardameta en el 59, al anticiparse a la llegada de Jorge Molina, permitieron a los coruñeses no encajar el tercero.

La situación no mejoró para los herculinos, a pesar de que Seedorf metió a Borges en el campo en el minuto 46 y sentó a un Krohn-Dehli que ha estado mal en todos los partidos que lleva como blanquiazul.

La ‘caraja’ visitante era tal, que hasta en un córner a favor casi encajan un gol en el minuto 67. Tras no aprovechar que la pelota se paseó por el área del Getafe, los azulones salieron al contragolpe y Amath, gracias a su velocidad, pisó el área herculina y sacó una rosca que salió fuera por poco.



La puntilla llegó en el 82, por medio de un error gravísimo de Bóveda. Antunes envió un balón largo sobre Jorge Molina, el central del cuadro coruñés falló al intentar anticiparse, y permitió que el jugador del Getafe se plantara solo ante Rubén y aprovechara el regalo.

Lucas pudo recortar distancias en el 84, tras un pase de Borges, pero su remate se fue por el lateral de la red.