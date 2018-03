El agente de Lucas admite que volver pudo ser un error

Rodrigo Fernández Lovelle, representante de Lucas Pérez, admitió que haber regresado al Deportivo el pasado verano cedido por el Arsenal “a lo mejor” no fue un “buen paso” a tenor del rendimiento del jugador y del equipo coruñés, si bien matizó que es probable que “a día de hoy” hubiera tomado “la misma decisión”.

“Arrepentir nunca te arrepientes (de haber regresado al Deportivo), pero evidentemente a lo mejor no fue el buen paso, aunque hubo mucha gente que apostó por él y que sigue confiando”, comentó el agente en una entrevista en Cope Coruña.

Lucas, que regresó al Deportivo para ser el referente del equipo de su ciudad, ha sido silbado por una parte de la afición en algunos partidos de esta temporada y en el más reciente, el del pasado sábado, recibió las mofas de los Riazor Blues cuando fue sustituido y escuchó el cántico “Lucas, selección”, ya que ese era uno de los propósitos de su vuelta a casa.

Preguntado si el delantero lamenta haber vuelto al Deportivo, Fernández Lovelle indicó que él “tiene demasiado amor y respeto a esa camiseta y nunca, aunque lo pensase, lo iba a decir”.

“Es verdad que viendo cómo está a lo mejor la decisión no fue la acertada, pero él es muy deportivista, donde se siente feliz es en su casa y a día de hoy creo que hubiese tomado la misma decisión”, aseguró el representante.

Lovelle confesó que el delantero “está triste” porque tenía “toda la ilusión” en su vuelta al Deportivo, al que llegó tras haber renunciado “a ofertas mucho mejores en lo deportivo y lo económico porque su sueño era volver a casa”. “Asumió un riesgo y no ha salido bien”, añadió el agente. l