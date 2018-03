Adrián: “El partido ante Las Palmas es vital, no definitivo”

Cabizbajo y cariacontecido por una mala racha de más de tres meses sin vencer, el atacante deportivista Adrián López —capitán en la derrota de Girona del viernes— encuentra motivos para la esperanza y cree que el encuentro del próximo sábado en Riazor ante Las Palmas (13.00 horas) será “vital” pero “no definitivo”.

En la rueda de prensa de ayer en Abegondo expuso su convicción de que el equipo herculino todavía tiene mucho que decir en la presente temporada liguera.

“Definitivo no creo que sea el duelo contra Las Palmas porque quedan bastantes partidos, pero es vital, ante un rival directo, jugamos en casa y tenemos que sacar la victoria sí o sí porque la queremos y necesitamos”, dijo.

1 El espejo, la imagen ante Espanyol y Eibar

El delantero asturiano reflexionó en voz alta acerca de la actitud necesaria para regresar al triunfo frente a los insulares.

En este sentido, pone como referencia los dos últimos choques disputados como locales por los blanquiazules, ante el Espanyol (0-0) y Eibar (1-1), donde el Depor hizo méritos para sumar de tres en tres.

“Hay que hacer un partido parecido a los últimos en casa porque si lo hacemos así es complicado que se nos sigan escapando puntos”, agregó.

No estábamos sufriendo mucho a balón parado y nos metieron dos el viernes

2 Un envite que iba camino del empate

El jugador natural de Teverga expresó su convicción de que el encuentro en Montilivi estaba discurriendo bajo los parámetros de la igualdad hasta que Stuani desniveló la contienda en una acción aislada en la estrategia.

“Estaba siendo un partido disputado, solo que luego una vez que se te ponen por delante en una acción a balón parado empieza a ponerse un poco complicado el partido; vamos al descanso 1-0 sin sufrir mucho, pero detrás en el marcador, tenemos que intentar empatar, pero luego ya cuando te meten el segundo es complicado, otra vez a balón parado”, admitió.

“No es que estuviésemos sufriendo mucho a balón parado y el viernes nos metieron dos goles y creo que el partido se decidió un poco por eso porque fue igualado, para mí punto de vista el típico de 0-0 pero esas dos jugadas nos sacan del partido”, consideró.

3 Mejores sensaciones pero insuficientes

El ‘15’ deportivista no duda de los métodos de Clarence Seedorf a pesar de que bajo la batuta del míster holandés el Deportivo apenas ha sumado dos de los últimos 18 puntos en litigio.

“Lo que no hay mejoría está claro que está siendo en cuanto a resultados, lo buscamos, queremos, pero… el equipo ha mejorado en muchas cosas, sobre todo durante la temporada que nuestra asignatura más pendiente estaba siendo la solidez y ahora la tenemos más, no nos están haciendo tantas ocasiones ni tantos goles. A partir de ahí tenemos que intentar nosotros hacer gol, ponernos por delante en algún partido para ver si con las cosas más de cara somos capaces de sumar los tres puntos. Ha habido unos cuantos partidos en que podíamos haber conseguido eso y faltó un poquito de fortuna”, dijo.

4 Destrozados a balón parado por el rival

A lo largo de toda la semana pasada el Deportivo repasó a conciencia las jugadas a balón parado por las que se ha distinguido el Girona en la presente campaña.

Sin embargo, el cuadro coruñés no pudo evitar que los dos tantos encajados en Montilivi tuviesen su origen en la pizarra de Pablo Machín.

Una circunstancia difícil de entender para el entorno deportivista.

“Duele porque sabemos que el balón parado es ‘súper importante’ en todos los partidos y ellos en concreto tienen un buen lanzador y gente poderosa y sabemos que es un punto fuerte de ellos y fastidia que por algo así un partido se te escapa de las manos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero al final si sacas un punto es positivo para nosotros y sí que nos fastidia que nos hayan hecho goles a balón parado”, añadió.

5 Cómodo como mediapunta

Adrián está siendo ubicado por su entrenador actual en la demarcación de mediapunta, una posición en la que le cuesta un poco más explotar una de sus principales virtudes: la potencia.

Sin embargo, el jugador no se siente “desaprovechado” como enganche. “Es una posición en la que he jugado mucho a lo largo de mi carrera, de segundo punta, no de nueve de área, que nunca he sido, y es una posición en la que tienes movilidad para caer a los dos lados, es importante si puedes filtrar pases a los delanteros y me encuentro cómodo”, matizó.

6 Descarta que el sobreesfuerzo pese

Preguntado acerca de la plaga de lesiones que está asolando al Deportivo desde que Seedorf impuso sus métodos, Adrián López no encuentra una relación causa-efecto entre la dureza de los entrenamientos y las dolencias de los jugadores.

“No creo. hablando con Bóveda dijo que no estaba ni cargado, nunca se resiente de esa zona. Es fútbol, a veces pasan estas cosas, es normal en una plantilla tan grande tener lesionados. No creo que sea por los entrenamientos”, apostilló.