Adrián: “Un milagro son otras cosas más difíciles”

Adrián López aseguró ayer que la plantilla del Deportivo está plenamente convencida de sus opciones para mantenerse en Primera División, pese a los siete puntos de desventaja respecto a la zona de salvación, y negó que necesiten un milagro para continuar en la categoría de oro del fútbol español.

“No creo que sea un milagro. Un milagro son otras cosas mucho más difíciles en la vida. Nosotros tenemos que tener fe mientras estemos vivos, somos los primeros que tenemos que creer porque si no, entonces sí que no nos sirve de nada. El equipo está seguro de que va a llegar nuestro momento y cuando llegue, tenemos que cogerlo con fuerza para que esto cambie”, afirmó el delantero asturiano en la sala de prensa de Abegondo.



1 “No hay cuentas, necesitamos ganar”

El ariete blanquiazul apuntó que no sirve de nada hacer cálculos sobre los puntos que necesita el Depor para mantener la categoría, ya que considera que, en la situación actual, están obligados a no fallar más.



“No hay que hacer cuentas, necesitamos ganar ya y somos conscientes de que quedan nueve partidos, son 27 puntos. Hay una diferencia que no es fácil de recortar, pero todo pasa por ganar cuanto antes y encadenar dos o tres victorias. Sería importante lograr algo así para llegar con opciones de estar ahí en las últimas jornadas. Pero no vale de nada pensar eso porque hay que ir partido a partido, ahora es el Atlético y tenemos que ir ahí con todo para intentar ganar”, explicó el atacante, quien insistió en fijarse objetivos a corto plazo.



“Hay que pensar en los tres puntos que nos estamos jugando, pensar que son tres puntos de oro para nosotros, para cambiar la situación y a ver si luego somos capaces de conseguir tres victorias consecutivas”, añadió.



2 “No he estado en una situación como esta”

Adrián admitió que es la primera vez que se ve inmerso en la lucha por evitar el descenso.

“Personalmente no he estado en una situación como esta y todos somos conscientes de que no es una situación fácil, pero son nueve partidos, 27 puntos y nunca se sabe qué puede pasar”, dijo, y confió en que el Deportivo aún pueda reaccionar y el Levante, pese a la ventaja que les lleva en la clasificación, pueda caer de nuevo a la zona de peligro.



“Es peor (la diferencia actual con el cuadro valenciano) que si estás a un partido, pero podemos tener las cosas de cara y ellos no, y a lo mejor que se nos ponga mejor. Tenemos que dejarnos la vida en conseguir esa victoria”, subrayó.



3 “Noto que la gente está fastidiada”

El delantero confía en poder cambiar el pesimismo que se respira en el entorno.

“Noto que la gente está un poco fastidiada porque no es una situación fácil en la que estamos y la gente piensa que las cosas pueden ir mal, ir peor. Ese pensamiento lo hay en los aficionados y nosotros, desde dentro, podemos transmitirles que vamos a estar hasta el final dándolo todo, peleando por esta camiseta y si podemos conseguir una victoira contra el Atlético sería un buen punto de inflexión para afrontar los otros ocho partidos”, finalizó.