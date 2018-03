Adrián: “Este es el camino; seguimos creyendo”

Adrián López no se va a dar por vencido a pesar de que los resultados están siendo negativos, también con el nuevo técnico al frente del timón.

El capitán en el Coliseum Alfonso Pérez pretende pasar página cuanto antes del inesperado 3-0 en contra e incide en que el equipo debe redoblar su confianza en los planes de Clarence Seedorf.

“Nosotros estamos mentalizados que como estamos trabajando es el camino. Todos somos conscientes de que ha habido un cambio en el equipo aunque no hayan llegado los resultados, pero todos estamos en el mismo camino y seguimos creyendo en que vamos a salir de ahí. Hay que seguir trabajando, mejorando cada día, pero las sensaciones en cuanto a trabajo y los planteamientos de los partidos, la intensidad con la que se entrena, creemos que ese es el camino”, puntualizó.



1 Reincidir en errores del pasado

El ‘15’ lamentó que fallos individuales graves en defensa hayan penalizado de nuevo a una escuadra frágil como el Depor, que sin embargo rozaba la estabilidad de la mano de su nuevo técnico.

“Habíamos conseguido tener una solidez más grande como equipo, pero el partido en los primeros minutos y la primera parte veía un partido bastante igualado, incluso por momentos parecía que podíamos hacerles daño. Pero en dos pequeños detalles, en diez minutos se ponen 2-0 y se hace casi imposible levantar el partido”, expuso.



2 Sin hacer gol en los últimos cuatro duelos

Pese a las sensaciones por momentos positivas, el Depor de Seedorf aún no ha logrado comulgar con el gol, ante rivales como Betis, Alavés, Espanyol y Getafe.

“No hemos tenido fortuna de meter gol. No creo que haya sido un problema grave porque sí hemos creado y hemos tirado cuatro palos. Nos ha parado un penalti Diego López, hemos hecho cosas para hacer goles, pero hay dinámicas en la que el balón no entra. Sería más preocupante si no hubiésemos tirado a puerta pero no conseguimos gol, pero hay que seguir haciendo ocasiones para que al final el gol llegue. Ante el Getafe fue en el que menos ocasiones tuvimos, pero en los otros hubo ocasiones”, agregó en su comparecencia ante los medios de comunicación en Abegondo.



3La falta de confianza, un serio problema

Los jugadores de la parcela ofensiva del equipo dieron la sensación de haberse atrevido a muy poco ante un rival sólido como el Getafe, que apenas concedió ocasiones —el único disparo a puerta visitante se registró en el minuto 80 por medio de Luisinho—.

Preguntado acerca de si el balón ‘quema’ en las botas de los herculinos, el punta asturiano sí reconoció que la plantilla nota la falta de confianza propia de estar asentados en la zona baja de la clasificación.

“Está claro que no estás a nivel de confianza en tu mejor versión. Si estás en una dinámica mala a veces es complicado jugar, pero hay que intentar cada uno y como equipo no dejar que nos afecte, intentar jugar de manera productiva para el bien del equipo e intentar hacerlo. A veces sale mejor y otras peor, pero no que te afecte para mal”, prosiguió.



4 No centrarse en los rivales directos

El potente jugador afirmó que el RC Deportivo no debe poner el foco en los resultados de sus rivales sino en poner toda la carne en el asador para optimizar su propio rendimiento.

“La realidad es que estamos muy cerca de ese puesto que es estar fuera del descenso. Eso es algo positivo, pero creo que tenemos que estar centrados en nosotros mismos, sacar nuestros partidos adelante”, dijo.



5 Capitán orgulloso y una afición triste

Adrián López portó el brazalete frente al Getafe, un hecho que colmó su orgullo personal.

“No supone una obligación extra, estoy muy orgulloso de ser el capitán, pero todos tenemos responsabilidad”, dijo.

Sobre el hastío de la grada blanquiazul, el punta se mostró comprensivo. “Creo que los necesitamos para salir de esta situación mala en la que estamos. Si fuese aficionado también estaría disgustado”, añadió.



6 Hacerle difícil el partido al Eibar

El delantero deportivista es sabedor de la dificultad que entrañará doblegar a un equipo de las características del Eibar en Riazor, aunque matiza que el Depor debe hacerle sentir al rival que no será sencillo puntuar en A Coruña.

“Lleva unos años haciendo unas temporada muy buenas, muy solidario, muy trabajador y bastante compacto. Va a ser un partido difícil pero más difícil tenemos que hacer que sea para ellos; jugamos en casa y hay que poner nuestras fuerzas para que sea complicado para ellos” especificó.

Por último, el blanquiazul tuvo también unas palabras amables de recuerdo hacia la figura de Enrique Castro, ‘Quini’, fallecido esta semana.

“Ya no sólo para Asturias, para toda España Quini era un hombre admirado por todos. Personalmente lo conocía de ir a El Molinón, siempre te venía a saludar con un gesto muy agradable”, concluyó.