Adrián se entiende con el Oporto y vuelve al Depor

Se estaba convirtiendo en otro culebrón, pero se resolvió a tiempo y con un final que llevaba esperando desde el pasado sábado. Adrián López inicia su segunda etapa como jugador del RC Deportivo.

1 El acuerdo se cerró

la semana pasada

El conjunto coruñés no era el único que pujaba por Adrián López. Había otros equipos interesados por hacerse con los servicios del jugador asturiano, que se estaba entrenando con el filial del Oporto junto con el resto de descartes de Sergio Conceiçao.

Clubes de la Premier League y de Turquía le tentaban, también se hablaba del Málaga, pero el futbolista eligió la opción herculina.

El amistoso con el Oporto en el Estadio do Dragao sirvió para que los clubes emprendieran las negociaciones aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer.

Uno de los escollos era el sueldo del jugador. El Oporto pretendía que el Deportivo asumiera el cien por cien de sus emolumentos, pero el conjunto coruñés quería repartirlo con los lusos. Al final, fue el jugador el que cedió y aceptó rebajarse la ficha para poder recalar en el Deportivo.

El pasado fin de semana, la dirección deportiva logró dejar cerrado el acuerdo con el club portugués y con el futbolista. Solo faltaba la rúbrica de las tres partes para dejarlo zanjado, pero entre el Oporto y el futbolista quedaban asuntos pendientes.

2 Trabas entre el punta y el equipo luso

El propio presidente del Deportivo confirmó esta semana, tras el encuentro entre el filial blanquiazul y el del Real Madrid, que las trabas para cerrar la operación definitivamente estaban en el tejado de Adrián y el Oporto.

Había “cosas pendientes” que tenían que dirimir jugador y club. Si se entendían, Adrián pasaría a ser jugador del Deportivo.

3 Se cerró a primera hora de la tarde

Este diario adelantó ayer al mediodía en su edición digital que el fichaje estaba cerrado a la espera del anuncio oficial por parte de la entidad blanquiazul. La web del club lo confirmó horas después.

El jugador llegó a la ciudad herculina por la tarde-noche y quedó alojado en un céntrico hotel a la espera de completar el último trámite previo a su incorporación al Deportivo: el reconocimiento médico.

Adrián López tiene previsto pasar las pruebas médicas desde primera hora de la mañana en el hospital HM Modelo, próximo al estadio de Riazor, donde atenderá a los medios de comunicación.

Si todo transcurre según lo previsto y no hay contratiempos en los exámenes a cargo de los doctores del club, Adrián se convertirá a todos los efectos en nuevo futbolista de la entidad deportivista.

4 Opción de compra, pero no obligatoria

El jugador regresa al Deportivo en calidad de cedido por el Oporto por una temporada. Defenderá la elástica blanquiazul hasta el 30 de junio de 2018. Después, el equipo herculino decidirá el siguiente movimiento.

Como ya había adelantado este diario, el acuerdo entre el Deportivo y el Oporto incluye una opción de compra por el jugador de Teverga, pero esta no es obligatoria. Es decir, dependerá del conjunto coruñés ejecutarla o no cuando finalice la presente temporada.

El delantero asturiano, de 29 años, afrontará su segunda etapa en el Deportivo, en el que militó desde mediados de la década pasada hasta hace seis años, cuando, tras el descenso de los coruñeses a Segunda División, finalizó contrato y fue incorporado por el Atlético de Madrid, que posteriormente le traspasó por once millones de euros al Oporto, desde el que ahora regresa al conjunto blanquiazul.

En las dos últimas temporadas, el jugador asturiano militó en calidad de cedido en el Villarreal, con el que anotó cuatro goles en el curso 2015-16 y dos la pasada campaña. l