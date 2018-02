Abdelahi y Bani vencen por un escaso margen

En una distancia como 21 kilómetros es normal que las diferencias entre los primeros clasificados sean amplias. Los ganadores van poco a poco imponiendo su ritmo y la mayoría de las veces los últimos metros son plácidos, y pueden saborear la victoria antes de cruzar la meta. No fue el caso de esta décima edición de la Media Maratón Coruña21. Los fondistas tuvieron que usar también sus habilidades como velocistas y hacer un último esfuerzo para tocar la cinta en primer lugar. Ocurrió tanto en la competición masculina como en la femenina. Y, en la primera, prácticamente hasta el último hectómetro no se supo quién iba a ganar.

El marroquí Razym Abdelahi tuvo que esforzarse al máximo para derrotar al ganador de las dos últimas ediciones, el leonés Sergio Sánchez. Ambos fueron muy superiores al resto, ya que el tercero, Abdelhadi El Mouaziz entró a casi tres minutos.

Abdelahi se impuso con un tiempo de una hora, cuatro minutos y 33 segundos. Y un segundo después, un esforzado Sergio Sánchez entraba también en la meta. Un margen escasísimo teniendo en cuenta la distancia que habían recorrido.

Los dos de cabeza fueron muy rápido, pero en todo caso no pudieron batir el récord de la prueba, que está en una hora, dos minutos y 57 segundos.

A partir de ahí, hubo que esperar hasta la llegada de El Mouaziz (1h.07:21), mientras que la cuarta posición fue para el ganador de 2013, Mohamed Bouceta (1h.08:18). A partir de ese momento, fueron entrando paulatinamente todos los atletas. Pero faltaba saber quién sería la ganadora femenina.

También hubo que esperar casi al final para conocer el nombre de la más rápida. Destacadas sobre el resto iban Aicha Bani y Sonia Bejarano.

En esta ocasión, la diferencia fue de ocho segundos. Mayor que la de los hombres pero, en todo caso, muy pequeña teniendo en cuenta que ambas mujeres llevaban más de 21 kilómetros en sus piernas.

Al final, la victoria correspondió a la fondista saharahui, trigésimo tercera en la general con un tiempo de 1h.16:40. En 1h.16:48 acabó la cacereña. Ambas marcas se quedaron lejos del récord femenino de la prueba (1h.11:16). Cerró el podio Esther Rodríguez, con 1h.18:57.