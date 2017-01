La Xunta culpa al Ayuntamiento de no haber conseguido la adjudicación directa de La Solana

El Gobierno gallego responsabilizó ayer al Ayuntamiento de A Coruña del conflicto generado alrededor de la subasta de los terrenos de La Solana. En una intervención en el Parlamento gallego para responder a varias preguntas sobre este tema, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, achacó los problemas a la “falla de interese real” del Gobierno municipal y a que este no hizo una oferta en firme para conseguir la adjudicación directa. Así se manifestó después de que En Marea asegurase que esas parcelas iban a ser “roubadas á cidadanía” y el PSOE se mostrase en contra de la “privatización”.

La pelea por las fincas que ocupa La Solana saltó ayer las fronteras locales para cobrar protagonismo en la sesión parlamentaria en Santiago. Tanto En Marea, como el PSOE y el PP llevaban a la Cámara gallega varias preguntas vinculadas con el asunto que contestó la conselleira do Mar, Rosa Quintana.

En su intervención ante los diputados la representante de la Xunta destacó que desde el Ejecutivo autonómico entienden que fue “a falla de interese real do Concello da Coruña” lo que obligó a la Autoridad Portuaria “a non poder realizar a adxudicación directa da Solana á entidade municipal”.

En este sentido, Quintana recordó que en el consejo de administración del 30 de junio de 2016 se brindó un plazo de seis meses al Consistorio para que “presentara unha solicitude formal de adquisición” pero esta petición “nunca chegou a materializarse na forma oficialmente recoñecida e válida”.

De esta forma se manifestó ante las cuestiones de los grupos del PP, el PSOE y En Marea. Asimismo, recordó a los socialistas que no les debería de extrañar el proceso teniendo en cuenta que fue aprobado cuando ellos aún gobernaban en la ciudad.

Siempre al margen de esta última consideración, el parlamentario popular Martín Fernández Prado coincidió con los argumentos de la conselleira al criticar la falta de una oferta por parte del Ayuntamiento. Afirmó que lo único que se hizo desde la Administración local fue “mandar una carta sin valor jurídico”.

Por su parte, el diputado de En Marea, Antón Sánchez rechazó lo que vio como “un pretexto” para “facer un negocio especulativo” y defendió la necesidad de que el suelo pase a ser público. En su turno de palabra el socialista Juan Díaz Villoslada acusó al Puerto de “preparar con tempo” la supuesta privatización de los terrenos para “compensar eivas e paliar erros graves” en la gestión.

Ante todos estos ataques, Quintana recordó que fue el Ejecutivo local de la Marea el que “fracasou estrepitosamente ao ser incapaz de presentar unha oferta no tempo e forma acordados entre as partes que apuntalara o desexo expresado públicamente polos seus representantes”.



igualdad de oportunidades

Respecto a la labor de la administración portuaria resaltó que es “buscar a mellor opción de xestión para os peiraos e espazos da súa propiedade”. La representante de la Xunta puntualizó que entienden “que dentro desa mellor xestión pode estar a adecuada conxugación do uso e aproveitamento público dos terreos portuarios coa viabilidade económica e social do porto”.

“Tanto é así que imos ser os primeiros valedores da petición á Autoridade Portuaria da Coruña para que manteña a igualdade de oportunidades de acceso á propiedade dos terreos da Solana e sabemos que así o fará”, comprometió.