Xoel López y el pregón de Romay marcarán el inicio de las Fiestas de María Pita 2017

José Manuel Sande, concejal de Culturas y Deporte, presentó en el día de ayer el ansiado programa de las fiestas María Pita 2017. Un sinfín de actividades y conciertos que marcarán la agenda durante todo el mes de agosto en la ciudad herculina.

Las Noches de María Pita, las Fiestas de los Barrios, la edición número 31 Festival Noroeste Estrella Galicia, las Viñetas desde el Atlántico y el torneo de fútbol Teresa Herrera, entre muchos otros, serán los acontecimientos festivos de mayor relevancia en la localidad.

El ya tradicional 1 de agosto será el día elegido para dar el pistoletazo de salida da las fiestas María Pita. Fernando Romay, leyenda de la selección española de baloncesto que consiguió la plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, ha sido elegido para el pregón inicial (María Pita, 21.15 horas) por “ser unha das lendas da época dorada do deporte español” y por “ser un coruñés que nunca renunciou ás súas raíces”. Aproximadamernte una hora depúes, el cantante coruñés Xoel López abrirá las puertas de las Noches de María Pita con un concierto inaugural (22.30 horas).

El consejero recalcó el tono de descentralizado sobre el que se han construido las festividades de este año, con el fin de que sean “realmente festas en todos os barrios e en toda a cidade”. “A Coruñaé unha cidade ilustrada e así tamén o son as súas festasnas que, ao longo de case un mes, tendrán lugar numerosas disciplinas artísticas que van dende a música, as artes escénicas, a lectura, as actividades de arraigoou tradicionais e os deportes”, concluía Sande.

El Ayuntamiento también deslizó los datos económicos que harán posible el despliegue en la ciudad. Una cifra que según Sande rondará los 1,5 millones de euros.



Un cartel con historia

Este año, todo el material gráfico los carteles y folletos han sido elaborados por la ilustradora local Xulia Pisón. Pese a las controversias creadas con los dibujos promocionales del pasado carnaval, este año se ha vuelto a apostar por un diseño atrevido a la par aunque de gran calidad. María Pita, heroína de la ciudad y personaje que da nombre a las fiestas, es la protagonista principal, solo que esta vez deja de lado la lanza con la que defendió su tierra de los invasores ingleses por una guitarra eléctrica.

Sande aclaró también que la tradicional recreación de la Batalla Naval llevará a cabo el día 14 en el Paseo Marítimo. Las zonas elegidas para el disparo pirotécnico serán dos: las Esclavas y la Finca de los Mariño.