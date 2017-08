Viñetas desde el Atlántico recibe a tres emblemas del cómic en su primer día de actividad

Con el comienzo de la vigésima edición del Salón del Cómic de A Coruña, inaugurada el pasado lunes por su director Miguel Anxo Prado, la maquinaria artística se ha puesto en marcha de inmediato, ofreciendo al público de la ciudad un amplio programa cargado de exposiciones y actividades relacionadas con la que es una de las insignias fundamentales del la cultura popular de los últimos años, la banda diseñada.

Ayer fue el turno de tres artistas emblemáticos en el mundo del cómic. El británico Dave Mckean, el francés Ralph Meyer y el representante gallego, Kiko Da Silva, presentaron sus últimos proyectos en la sala de conferencias del Kiosko Alfonso.

Historias del pasado

Dave Mckean es un polivalente dibujante, pintor, diseñador gráfico, fotógrafo, cineasta y músico que saltó a la fama con su ópera prima “Casos Violentos” en 1987. En A Coruña presenta “Black Dog: The dreams of Paul Nash”, una novela gráfica complementada con un espectáculo audiovisual en conmemoración al centenario de la Primera Guerra Mundial.

Mientras, el parisino Ralph Meyer mostró “Undartaker” (El enterrador), un western con algún que otro giro de tuerca. Por último, el que se hace con el pabellón de Galicia, Kiko da Silva, reivindicó el papel del cómic gallego, buscando una mayor difusión para este arte. “Cuando yo empecé hace veinte años, no había cómics en gallego, y mucho menos donde formarse. Yo acabe trabajando de editor y autor de cómic casi de milagro”, aseguró. l