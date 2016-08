Las ventas de las ferias se asemejan a las del año pasado

Al mismo tiempo que la tradición le ponía el punto y final de las fiestas en el pulmón verde de la ciudad, los artesanos y libreros recogían los bártulos hasta una nueva edición de Made in Galicia y la Feira do Libro Antigo. Méndez Núñez volverá a tener su aspecto habitual sin los tenderetes que desde julio asomaron su arte al público.

Si bien, los especialistas en darle forma a productos que no entienden de series señalaron en sus últimas horas al sol que la de este año cubrió las expectativas depositadas porque aunque las ventas pudieron ser mayores, su máximo objetivo se cumplió. Y es que la mayoría de los que aparcaron sus bultos en los jardines lo hizo con la idea de darse a conocer. Fue el caso de la viguesa Alba, de Micro Creaciones, que cruzó Rande para presentar sus criaturas por primera vez en la ciudad.

Después de dos semanas despachando faldas de telas que hablan en otro idioma diferente al que se encuentran en las tiendas prototipo, confesó estar muy contenta porque “una clienta me trae a otra y estuve promocionando mucho mi web y el facebook”.

El mismo veredicto proclamaron otros compañeros de juego, que aseguraron hacer caja y conocer a gente: “Pasamos unos días estupendos. Se notó más movida que otros años, sobre todo, por las tardes”.



regular

En la misma recta, los expertos en ediciones únicas y oportunidades con tapas mostraron más pesimismo.

Desde O Recuncho, la única librería de la ciudad con presencia en el reducto, señalaron que las ventas fueron más o menos las mismas que en 2015, eso sí, valoraron positivamente la nueva ubicación, más orientada hacia el Obelisco, porque “en el otro cantón hay mucho árbol y nos tapa mucho”. Sin embargo, la recaudación fue “más o menos”. En Solpor, el librero resumió su estancia como “regular”.

No hay dinero y sí mucho que mira, pero que acaba marchando sin comprar: “Es cosa de la crisis”. En este sentido, señaló que la primera semana fue mejor que la segunda, que aflojó la afluencia: “Siempre baja un poquito”. Si tuviera que poner nota a la edición actual, el vendedor le pondría un seis, “igual que el año pasado”.

En el puesto ocupado por Volumen Cultural de Madrid, Luis Cantero confirmó la misma sensación: “No sé si es el producto, que tendré que renovar, o es el público”.

El madrileño explicó que el sector está estancado, no avanza, pero que volverán en 2017 con más novedades porque “la asistencia aquí siempre está garantizada y el sitio es muy bueno”. Tampoco tiene queja de la organización, pero “el mercado es el hay y no hay más”.