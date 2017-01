Varela insiste en que Alfonso Molina se limite a 70 kilómetros por hora

Tras la reunión que mantuvo ayer con los responsables de Demarcación de Carreteras, el Ayuntamiento no tiene más claro que antes cuándo se podrá llevar a cabo la ampliación de Alfonso Molina: el concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, reconoció que no se les ha dado una fecha definitiva. Así que “porque tiñamos dúbidas de si podería haber cambios de criterio”, Varela les dejó claro en la reunión que, para el Gobierno local, es irrenunciable que la velocidad en Alfonso Molina pase de 80 a 70 kilómetros hora y 50 en los viales de salida, tanto como los 2,5 millones de euros a mayores que se negociaron.

De hecho, si todo va como su Concejala espera, una vez abierto el vial 18 que unirá la Tercera Ronda con la AP-9, Alfonso Molina podría reducir su afluencia de 100.000 a 50.000 vehículos diarios, lo que podría permitir una nueva reducción de la velocidad, siempre en pos de esa humanización de la vía que el Gobierno local tiene fijado como objetivo. “De cara a medio e longo prazo. Pero non é o momento agora”, aclaró.



a la espera de fomento

Porque el Ayuntamiento debe mantenerse a la espera de más noticias de Fomento: “Eles teñen a responsabilidade de definir ese proxecto de trazado e expropiacións que despois da exposición pública derivará nun proxecto constructivo” .

Regeneración Urbana se ha limitado estos días a presentar documentos en los que se especifican las mejoras “tendentes a humanización da vía”. Pero, como señaló, Varela, “nada que teña que ver ou que modifique o que xa estaba”. Esperan que pronto se celebre otra reunión, esa vez en Madrid y más adelante, también en una fecha sin especificar, otra de carácter más técnico.



túnel de o parrote

Por otro lado, sí se conoce la fecha en la que la empresa constructora Copasa presentará su plan para el arreglo definitivo del túnel de O Parrote: será el día 10. “Non podemos entrar a valorar as súas consecuencias ata que o vexamos pero, como lles dixemos, o que queremos é que sexa definitiva”, explicó Varela.

El concejal recordó que el abombamiento de la calzada que obligó a cortarla al tráfico tres días se debió a un problema de filtraciones: “Por agora só paliamos o problema, pero non podemos permitir que siga sucedendo periódicamente”. n