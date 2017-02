SHUARMA: “Somos un grupo que hace de mostrar los sentimientos su bandera”

En una época en la que hay cierto pudor a mostrar los sentimientos Elefantes se define como un grupo que habla en sus canciones de sentimientos. “Es nuestra bandera, siempre hablamos de nuestra forma de sentir y de que cosas nos toca el corazón”, afirma Shuarma, vocalista y compositor de Elefantes, el grupo de pop que llega mañana al teatro Colón para presentar su último disco de estudio “9 Canciones de Amor y una de esperanza”.

El título del álbum es un guiño a Pablo Neruda, pero también sirve de anticipo para aquel que se disponga a escuchar los temas que incluye ya que el amor es el hilo conductor del último trabajo de Elefantes, un grupo que integran, aparte de Shuarma, Jordi Ramiro (baterista), Julio Cascán (bajista) y Hugo Toscano (guitarrista).

¿Cuál es la de esperanza?

El tema “Hoy”. Habla de volver a empezar tu vida desde cero y de tener las ganas y la necesidad de construir. Guardar lo que te sirve y no tener miedo a eliminar lo que no te sienta bien. Hablamos de la voluntad de superarse y entender que lo que buscamos no está fuera sino dentro de nosotros mismos. Nuestros discos son positivos, este sobre todo.

¿Qué tal las colaboraciones?

Las colaboraciones muy bien, con Enrique Bunbury fue fantástico, nuestras voces funcionan muy bien juntas. Con Sidonie y Love of Lesbian también porque los tres somos de Barcelona, ensayamos en el mismo sitio, grabamos en el mismo sitio, nos movemos en el mimo circuito. Somos muy amigos. Un día acabamos todos cantando juntos en el camerino y les invitamos a cantar “Te Quiero” de Jose Luis Perales juntos en el estudio y pasamos un día precioso.

¿Cómo surgió la idea de versionar a Perales?

En el momento en el que entendimos que el disco iba a girar alrededor del amor nos llegó un recopilatorio de Perales, lo pusimos en la furgoneta, y cuando sonó “Te Quiero” nos dimos cuenta de que eso es lo que queríamos transmitir, y pensamos que lástima, ya se nos ha adelantado. Entonces decidimos que aunque quizás no teníamos el talento de Perales, sí teníamos cara dura y la grabamos, se la enviamos a él y le encantó, le invitamos al videoclip, se vino y pasamos un día fantástico. Ha surgido una amistad muy bonita.

¿Les apetece venir a A Coruña?

Sí, siempre hemos disfrutado mucho de Galicia, se nos ha tratado muy bien, no hemos ido todas las veces que nos gustaría, porque somos catalanes y nos pilla lejos, pero siempre que hemos ido lo hemos disfrutado y tenemos ganas de este fin de semana. Lo que más nos gusta de Galicia es la gente, el tipo de persona, yo he hecho muy buenas amistades aquí.

¿Cuál es la clave para llegar a tanta gente sin ser un grupo comercial?

Lo importante es que cada uno haga las cosas desde su punto de vista. Nosotros nunca hemos sido de seguir las modas, hemos intentado tener nuestra voz propia y nuestra forma de decir las cosas, a veces eso ha estado más de moda o menos, pero hemos sido consecuentes, y eso poco a poco, con el tiempo, aporta mucho. En una época en la que hay cierto pudor a mostrar los sentimientos y las emociones nosotros al contrario, somos un grupo que hacemos de ello nuestra bandera, siempre hablamos de cosas que nos tocan el corazón, por eso nos gustaría tocar a los demás, porque nosotros somos músicos, porque un día otro músico nos tocó el corazón a nosotros. n