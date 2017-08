Sonsoles Ónega trae a Méndez Núñez la historia con premio de una mujer valiente

Es el quinto libro de su carrera y viene con premio. Lo lleva adosado mucho antes de ganar el Fernando Lara 2017, en concreto, desde que Sonsoles Ónega descubrió la historia de amor de Carmen Trilla. Se la contaron sus propias hijas, que hoy cuentan ya más de 80 años.

Esto, apunta, no hace que Tomía perdiese la expresividad que destila en la novela. Al contrario, le brillan los ojos cada vez que habla de la historia, que es ya su historia porque “Después del amor” (Autores Españoles e Iberoamericanos) es un homenaje a la valentía de su madre.

La escritora explicó en la 46 Feira do Libro que todo encajó como un puzzle y al mismo tiempo que pensó en la forma de contar el idilio entre Carmen y Federico Escofet, conoció al biógrafo de este, Xavier Febrés, que le prestó los cuatro folios donde Federico la situó al principio, en el final y también en lo del medio junto a capítulos que las hijas desconocían en “un acto de justicia consigo mismo”.

Después, está el envoltorio, que tenía que “transportar al lector a una época muy concreta e intenté que los personajes tuvieran personalidad”.

Así es que levantó el telón y enseñó con palabras una Barcelona, la de los años 30, que es una más, como también lo es más tarde París o Perpiñán y aunque “las escenas son ficción, menos algunas determinantes como la despedida de Carmen”, la carcasa, asegura, es real, y Sonsoles se confiesa más “rescatadora” que novelista. De una joya en bruto que no es más que la vida misma porque “cuando una mujer se enamora de esa forma tan pasional, lo deja todo”.

Trilla se la jugó a una carta, explica, no como Federico, y al final de la partida, el lector “siente a Carmen muy cerca y también a la Manola”, pasea por la avenida de la Diagonal y hace suyo un relato que deja a uno en paz, al igual que a sus hijas, “que les ha conmovido y apaciguado el ánimo”. l