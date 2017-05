Son Estrella Galicia programa cinco conciertos en las próximas semanas

La agenda de Son Estrella Galicia llena de citas musicales las próximas semanas y A Coruña será uno de los principales enclaves donde harán una parada grupos como Deltonos, Oso Leone, The Posies, DePedro, Toundra, The Tyrell Corporation y Micah P. Hinson quien revisará los temas de “Opera Circuit”, una década después de su grabación.



Deltonos actuará el sábado 13 a las 22.00 horas en la sala Mardi Gras. Este grupo de rock que ha evolucionado disco tras disco desde su formación en Cantabria en 1986, y llegan a A Coruña, después de pasar por la sala Super 8 de Ferrol, para presentar su último trabajo de título homónimo.



También el sábado 13 actuará Micah P. Hinson, quien se subirá a las 22.00 horas al nuevo escenario del Playa Club. Es una buena oportunidad para ver este tejano sabe moverse por la herencia del folk-rock clásico, la psicodelia y el sonido western.

Para escuchar el folk de los malloquines Oso Leone habrá que esperar al viernes 19 cuando actuarán en Le Club para presentar los temas de su futuro disco.



Citas veraniegas

La popular formación de power-pop nacida en los años 90, The Posies, llegará a la Mardi Gras el viernes 26, el mimo día que actuará en el Garufa Club DePedro para dar a conocer a los coruñeses “El Pasajero”, el cuarto disco de Jairo Zavala, un trabajo donde el artista crea su propio lenguaje sonoro y literario.



La actividad musical no termina en mayo y como adelanto de la programación de junio de Son Estrella Galicia, merece la pena destacar la visita de Toundra y The Tyrell Corporation el 16 de junio. Las entradas están a la venta en la web www.sonestrellagalicia.masgalicia.net.