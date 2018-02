Setex Aparki asumirá las comisiones de la ORA tras la rectificación de la Marea

La concesionaria del servicio de la ORA será quien asuma las comisiones derivadas de la utilización de la aplicación móvil por parte de los usuarios después de que el Gobierno local rectificase y así se lo requiriese ante el aviso de poder incurrir en incumplimientos del contrato. Esta misma semana el alcalde, Xulio Ferreiro, aseguraba que el contrato estipulaba que la empresa tenía la capacidad de aplicar el recargo a los ciudadanos.

Según explicó el Ayuntamiento ayer por la tarde, Setex Aparki, concesionaria del servicio, se comprometió a no cobrar recargos a los usuarios de la aplicación móvil tras recibir un requerimiento municipal en este sentido.

Además, indican que se advirtió a la concesionaria de que si el coste de la mejora del servicio repercute sobre los usuarios o las arcas municipales “podería incorrer nun incumprimento grave do contrato que conlevaría sancións económicas por parte do Executivo e mesmo unha revisión do actual contrato”.



Advertencia

El concejal de Movilidad Sostenible, Daniel Díaz Grandío, mantuvo un encuentro ayer con responsables de Setex Aparki en el que les advirtió de los incumplimientos “nos que estaba a incorrer”.

Según el edil, la oferta que presentó la concesionaria incluía el compromiso “de forma expresa” de poner en funcionamiento el servicio de e-park sin que este tuviese coste alguno para los usuarios.

Grandío explicó que “o cambio nas pretensións da empresa concesionaria conleva axustes técnicos na aplicación para evitar o cobro da comisión, pero estes non estarán listos antes do próximo luns”, fecha en la que estaba previsto que empezasen con los recargos.

Esta postura del Gobierno local contrasta con las explicaciones aportadas dos días antes por Xulio Ferreiro, quien aseguró que “o contrato que saca o goberno anterior establece expresamente que os titulares das aplicacións de pago por móbil poderán cobrar unha comisión ós usuarios”, culpando al PP de la situación. Además, tras dar por hechas estas comisiones, planteó la posibilidad de buscar alternativas a medio o largo plazo.



“Fórmula compensatoria”

Pero las explicaciones de Grandío contrastaban, y mucho, con las que ofreció el presidente de Setex Aparki, Jaime López, a última hora de la mañana de ayer. Entonces, López se había mostrado dispuesto a buscar una “fórmula de compensación” para A Coruña, que sea “del agrado de todos” aunque al mismo tiempo, había insistido en su empresa tenía derecho legal a repercutir el coste de gestión en los usuarios de e-park en un 10%: “Seguimos manteniendo que es lícito”. Otra cosa, señala, es que el Ayuntamiento sea un cliente importante al que desean mantener satisfecho.

Los representantes de la concesionaria se han reunido varias veces con los del Ayuntamiento, tratando de llegar a un acuerdo: “Nos han enviado un requerimiento para que expliquemos nuestra postura por escrito, y lo vamos a hacer”. Al mismo tiempo, mantienen que la gratuidad de la aplicación era temporal: “No crece en los árboles”.

A día de hoy, es Setex Aparki el que paga las comisiones por las transferencias de dinero de la cuenta a la aplicación, que emplean el 40% de los usuarios coruñeses, y es ese dinero el que pretenden repercutir, aunque López reconoce que el servicio de atención al cliente de su empresa ha recibido numerosas quejas: “No son muchas y se están atendiendo una por una”. Tampoco es el coruñés el único ayuntamiento que se ha rebelado contra el recargo: Setex Aparki ha recibido comunicados parecidos de otros dos entes municipales.

Pero, sea como sea, la “fórmula compensatoria”, reintegro o no, que aplicará Setex Aparki, lo cierto es que el próximo lunes comenzará a ponerse en marcha el nuevo sistema de monedero, Kernel Pay, en A Coruña como en doce ciudades más a las que prestan el mismo servicio.