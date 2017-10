Septiembre marca un incremento del paro por segundo mes consecutivo

Como todo el mundo sabe, septiembre es la época del año en el que los niños vuelven a la escuela y muchos trabajadores, a la cola del paro. Y 2017 no es una excepción. Las últimas estadísticas proporcionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirman esta tendencia desalentador, porque septiembre fue el segundo mes consecutivo en el que creció el paro en la ciudad lo que ha supuesto que 177 personas más aumenten la cifra oficial de desempleados hasta los 17.754, una cifra que el concejal de Empleo; Alberto Lema, matiza al señalar que “a subida está por debaixo da media galega”.

El fenómeno afecta, como viene siendo habitual, al sector servicios, el que más importante en la ciudad, mientras que en otros, como industria, apenas ha variado. En el caso de la construcción, incluso, se registró una ligera mejoría (14 personas). Desde el Colegio de Economistas, el vocal Isaías González que este año se registró un “incremento sustancial” del turismo veraniego. No solo en A Coruña, sino en toda Galicia. Eso se ha traducido en un aumento de la ocupación, pero González no se mostró demasiado optimista sobre cuál será la evolución: “Cuando termine octubre se verá como artificioso”.

Lo peor, señalan desde el Colegio de Economistas, es que estos parados probablemente tardarán en encontrar un nuevo puesto. “El sector servicios no puede absorber este excedente, y no se está produciendo un aumento en el sector industrial y fabril”. Por otro lado, los datos que manejan los economistas señalan que la renta de los coruñeses no ha aumentado, lo que indica que el consumo interno no puede generar suficiente demanda como para estimular la economía hasta el próximo verano, cuando vuelva a producirse el esperado maná de turistas.

Sector terciario

Ya es el segundo mes consecutivo de datos negativos, después de un periodo de mejoría ininterrumpido de cinco meses. Ya en agosto, los demandantes de trabajo en comercio, hostelería y demás áreas del sector terciario eran 12.980, lo que incrementaba en 132 el dato de julio. En septiembre ya llegó la cifra 13.147. Y no será fácil romper la tendencia. “La ciudad apostó en su día por un modelo diferente, dependiente de grandes centros comerciales y de cruceros”, explicó el economista, que considera que el pequeño comercio coruñés es incapaz de salir adelante solo. “Basta con ver el centro y compararlo con el de otras ciudades”, indicó.

Para González, es necesaria una reestructuración que no está llevando a cabo el Ayuntamiento “que sí ha dotado a la ciudad de una riqueza cultural y educativa que antes no tenía”. Por su parte, el concejal de Empleo, Alberto Lema, recuerda que “o goberno municipal está a incrementar os seus esforzos co obxectivo de mellorar a situación “.

González señaló que no ha sido posible un convenio entre el Gobierno local y el Colegio para mejorar la formación de los empresarios coruñeses y considera que la única salida es la sinergia entre empresas. Pero el concejal de Empleo recuerda que la inversión municipal en empleo aumentó un 10% en los últimos dos años y mencionó otras iniciativas como el programa Coruña Emprega, un equipo destinado en exclusiva a la inserción laboral de colectivos con especial dificultad de inserción y el programa de Axentes de Innovación, para la inserción laboral de titulados universitarios que ha sido secundado por una alta tasa de éxito.