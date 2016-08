Sande asume los errores con el concurso de empanadas y afirma que era el momento de eliminarlo

A cuatro días de finiquitar las fiestas de María Pita, el concejal de Cultura, José Manuel Sande, quiso hacer un primer balance optimista de las celebraciones. No obstante, antes aclaró que la supresión del concurso de empanadas de la romería de Santa Margarita se debe a lo sucedido al año pasado cuando se eliminaron los premios económicos.

Interrogado sobre el fin del tradicional certamen de empanadas, el edil comentó que la convocatoria comenzó a cambiar el año pasado, cuando se decidió que este “non tivera un móvil económico”. Así se ofrecieron premios de carácter cultural que provocaron la presentación de tan solo dos candidaturas. Recordando esa reducida participación, el concejal de Cultura explicó que este año era el momento de reformular la fiesta y eliminarlo para que “a xente autoorganice outras cousas”.

Dejando al margen la polémica gastronómica, José Manuel Sande quiso centrarse en interpretar de forma “positiva” los festejos tanto para la ciudadanía en general como para “os sectores do comercio e da hostelería”. A su parecer, la vuelta que se le dio al Festival Noroeste Estrella Galicia permitió que tuviera “trascendencia por vez primeira fóra daquí”.

Respecto a la Tall Ships Race, se mostró muy contento con el resultado ya que A Coruña se convirtió por primera vez en fin de travesía. Además, aseguró que a nivel de visitas “funcionou moi ben”. “Se puido cuantificar e non se deron cifras de ciencia ficción”, espetó, en clara alusión al millón de personas que registró, según el Gobierno local del PP, la anterior parada de la regata en la ciudad en 2012.

Defendiendo “os cambios estratéxicos sustanciais” en la programación, Sande aseguró que este agosto quedó demostrada “a desafección da Xunta e o PP local da cidade”.