Reportaje | Rompecabezas, juegos y acertijos para demostrar que las matemáticas pueden ser divertidas

Todo el mundo puede aprender matemáticas y, además, divertirse. Con ese espíritu llega una nueva edición de Imatxina, encuentro didáctico organizado por la Fundación Escola Rosalía y Afundación, la Obra Social de Abanca, que comenzó ayer en Ieside con talleres para escolares de los colegios Andaina y La Grande Obra de Atocha y que se prolongará hasta el próximo jueves.



Hasta 16 centros pasarán por el Campus Ieside para experimentar y crear a través de problemas, acertijos, ilusiones ópticas y estrategias. En total, serán más de 3.500 niños de entre 11 y 16 años que realizan nueve actividades con espejos, calculadoras, dados, cuerdas y piezas de puzzle. “A finalidade é amosar que as matemáticas están en todo, na vida cotiá, e que as actividades diarias poden levarse ás aulas para ensinar xeometría, cálculo, estratexia, lóxica...”, explica Julio Ferro, profesor de Matemáticas jubilado y creador de Imatxina, que en A Coruña vive su tercera edición y en Vigo ya va por la decimocuarta.



“El taller de adivinanzas fue el que más me gustó”, decía ayer una alumna de La Grande Obra que se peleaba con un rompecabezas de madera. A su lado, una compañera intentaba completar otra actividad de estrategia en la que tenía que recorrer un circuito de puentes sin repetir itinerario ni “tocar” el agua. Imatxina, en el que colabora Agapema (Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática) propone el aprendizaje de esta materia de una manera lúdica, manipulativa y participativa.

Los niños se divierten y aprenden, juegan y experimentan a través de las matemáticas, aprendiendo a trabajar en equipo, valorar y respetar las opiniones propias y las de los demás.

“Aquí non hai fracaso escolar, non hai ningún alumno que chegue aquí e adopte un rol pasivo. Todos participan e proban unha e outra vez ata que lles sae”, apunta Ferro, quien añade a los objetivos de la iniciativa los de fomentar la curiosidad y el espíritu crítico.



Organizadores

La Fundación Escola Rosalía es una entidad sin ánimo de lucro nacida en Vigo en 2013 para promover el interés general por medio de la educación en valores, fomentando los valores democráticos del respeto, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad y los demás valores cívicos establecidos en las bases pedagógicas impulsadas por su presidenta de honor, Tita Cal.

Imatxina nace de la colaboración de Escola Rosalía con Afundación, la Obra Social de Abanca, para la cual la educación a todos los niveles constituye uno de sus ejes estratégicos.

Los centros escolares participantes también pueden inscribirse en el concurso Ligamats, una liga entre equipos que deben resolver problemas y actividades relacionadas con los contenidos trabajados en Imatxina, como tangrams, pentaminós, juegos de estrategia o espejos, entre otros.