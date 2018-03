Reportaje | La película “Dhogs” arrasa en los XVI Premios Mestre Mateo con trece galardones

Trece veces fue nombrada ayer la cinta “Dhogs” en la XVI gala de los Premios Mestre Mateo, que se celebró en el Palacio de la Ópera. La ópera prima de Andrés Goteira se convirtió en la más laureada de la historia de los galardones con las estatuillas de mejor película, guión, dirección y montaje para el meirense, que compartió la última con Juan Galiñanes.

Los académicos hicieron subir al estrado a sus protagonistas Melania Cruz e Iván Marcos y a los secundarios María Costas y Antonio Durán “Morris”, que dijo que en el audiovisual hay un hueco para el riesgo y en ese hueco está “Dhogs”: “Sodes a semente do futuro”, afirmó.

Además del pleno en el apartado interpretativo, la peli que rompe los moldes habituales se hizo con la mejor dirección de producción para Suso López, mejor dirección de fotografía para Lucía Catoira Pan, música original para Germán Díaz, dirección de arte para Noelia Vilaboa y sonido para David Machado y Javier Pato.

El trabajo de otro talento novel como Paula Cons, “A batalla descoñecida” fue aupado como el mejor documental. Los coruñeses Porco Bravú repitieron por tercera vez en el estrado, esta vez, para recoger busto por la serie web “Peter Brandon”, que dijeron allí arriba que para formar cantera hay que confiar en los “millennians”. “Matria”, de Álvaro Gago, conquistó el de mejor cortometraje y “The neverending wall” el de animación. Por su parte, “Conserveiras do noso” fue elegido como el mejor anuncio y “Troubled times” (Green Day), de Manu Viqueira, como el videoclip más destacado. “Serramoura” sumó el cuarto año consecutivo como la mejor serie de la televisión y “A Revista Fin de Semana” logró el de mejor programa televisivo.

Nieves Rodríguez recibió recompensa por su labor comunicativa en “Vaia Troula!” y los Mestre Mateo de la pequeña pantalla se completaron con Dani Viqueira y Veru Rodríguez por la realización de “Tesouros no faiado”. El espectáculo pensado por la compañía Voadora y presentado por la actriz Iolanda Muíños premió el vestuario de Arantxa Domínguez para “Juana de Vega, Vizcondesa do Arado” y la trayectoria de María Bouzas y los Multicines Norte de Vigo con el Premio de Honor “Fernando Rey” y el Premio Especial “José Sellier”.

Una gala liderada por mujeres

Muíños estuvo arropada en el escenario por las voces de sus compañeras Paula Pier, Iria Acevedo, Iria Sobrado, Beatriz Serén, Rocío Barrio y Cris Iglesias.

wAl frente se colocó la dramaturga Marta Pazos y la entrega de premios fue protagonizada por muchas mujeres como Sonia Méndez (cineasta, actriz y directora del festival Carballo Interplay), Nieves Rodríguez (presidenta de la Asociación de Actores e Actrices de Galicia), Belén Brandido (localizadora), Virginia Curiá (directora de cine de animación), Marga Pazos (presentadora del Galicia Noticias da TVG), Giselle Llanio (directora y realizadora), Araceli Gonda (guionista), Alicia Dapena (diseñadora de vestiario), Isabel Rega (foquista), Beli Martínez (productora y docente), Encarna Alonso (script), Isabel Blanco (delegada da fundación AISGE en Galicia) y Dolores Meijomín (coordinadora de política audiovisual del Agadic). l