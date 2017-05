Reportaje | Una nueva exposición “de entidad propia” da visibilidad a las propuestas del cómic gallego

Los amantes del cómic tienen la oportunidad de conocer el trabajo de los ilustradores gallegos en una nueva exposición inaugurada ayer por Xulio Ferreiro, y el concejal de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, y que se titula “Panorama de la BD gallega”.



Se trata de una antología que recoge de la producción gráfica de 68 artistas del cómic de Galicia publicada en el 2016. Uno de los ilustradores que participa en esta recopilación es Alejandro Viñuela, quien además es comisario de la exposición y uno de los artistas que estuvo presente en el acto de apertura celebrado ayer. Viñuela señaló que esta iniciativa persigue documentar “la cosecha del año pasado” de artistas vinculados con Galicia, por su nacimiento, o porque residen o publican en de la comunidad.

Hasta ahora, la muestra se integraba dentro de la programación del Festival “Viñetas desde o Atlántico”, pero con el objetivo de dar a conocer y difundir las numerosas propuestas que se están realizando en A Coruña y Galicia, la Concejalía de Culturas optó por desvincular, temporalmente, esta exposición del salón



“Ganar visibilidad”

“La calidad creativa del contenido generado en Galicia en los últimos años ha hecho necesario abrir una exposición con entidad y dimensión propia”, señaló el comisario de la muestra. “ Se desvinculó para que tenga visibilidad propia fuera de las fechas del Salón “Viñetas desde o Atlántico”, de forma que no quede “agochada”, además sirve de previa” antes de la llegada del verano.

Esta muestra es de acceso gratuito y está instalada en la sala municipal de exposiciones Salvador de Madariaga, en el número 10 de la calle de Durán Loriga 10. Estará en esta sede hasta el 4 de junio y podrá visitarse todos los días (de lunes a domingo), en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.



Publicación de un catálogo

Por vez primera, “Panorama de la BD gallega” contará con un catálogo específico que incluirá un trabajo de cada artista, con el objetivo de dar mayor visibilización al sector, en la línea de actuaciones que el Ayuntamiento está impulsando. Cada autor aporta dos páginas de cómic a esta muestra recopilatoria y se incluyen ejemplos de casi todos los géneros, desde tiras infantiles, de terror, de ciencia ficción, narrativas, fancines, hasta webcomics (editadas digitalmente).



“Los dibujantes somos gente solitaria y esta muestra es una forma de hacer fuerza como colectivo y mostrar lo que se está haciendo en Galicia”, destacó Viñuela, quien quiso incidir en que con esta exposición se intenta dar visibilidad a todos los artistas que publicaron en el 2016. “Puede que alguno se quedase fuera porque no llegó a tiempo pero nuestra intención fue incluir a todos”.



El mundo del cómic en Galicia es uno de los más pujantes dentro del panorama artístico, tanto por el número de autores como por la calidad de sus obras. En los últimos años el sector ha crecido y las expectativas para el futuro también son buenas. “Hay mucha gente joven con propuestas muy arriesgadas como por ejemplo, Andrés Magán”, apuntó Viñuela. También participan otros nombres destacados de la ilustración gallega como Jacobo Fernández, David Rubín, Miguel Anxo Prado y Emma Ríos, una de las pioneras de la ilustración en Galicia.



Esta iniciativa busca reivindicar el importante número de creadores de historietas que se está dando en la actualidad, en la que conviven dibujantes de larga trayectoria y artistas emergentes. Además, el número de mujeres gallegas que publican está aumentando exponencialmente y según señaló Viñuela esto es una buen síntoma, “aportan frescura y nuevas ideas” al mundo del cómic, como por ejemplo Roberta Vázquez. Se está viviendo un buen momento y algunos de ellos publican no solo con editoriales españolas sino que también se están moviendo a nivel internacional, en Francia y en Estados Unidos".