Reportaje | Una jornada para crear afición

La segunda jornada del Concurso de Saltos Internacional Casas Novas fue la de las familias. La amenaza del cielo gris no amedrentó a los futuros aficionados a la hípica y decenas de niños disfrutaron de un paseo en poni con el que a más de uno le picó el gusanillo de la equitación. Con la pena de tener que dejar su sitio al siguiente en la cola, hubo quien ya anunció su intención de hacerse jinete en unos años. Mientras, y por si la de ayer era una experiencia única, los padres registraron cada segundo del paseo en sus teléfonos móviles.

A unos metros, la expectación estaba en la pista de competición, donde los que ya no tenían edad para montar en poni trataban de acertar quiénes serían los vencedores de las pruebas. Mezclados entre los veteranos, algunos recién llegados al mundo de Casas Novas no disimulaban su curiosidad y su satisfacción. Con promesa de volver el próximo año.