Reportaje | El ingenio de tres coruñeses convence a Hasbro

Lorena Romero y Rita Sánchez por las bandas y Manuel Marticó de central. Así posó para la foto el equipo de primero de Diseño de Interiores en la Escuela Pablo Picasso, que le marcó un gol a la creatividad y se vino de Londres con un trofeo por el diseño de un juego.



El premio D&Ad New Blood Awards 2017 recayó en su trabajo “Entangled Party Game”, entre los 230 que se presentaron a la cita, un concurso organizado desde 1993 por la fundación británica fundada en los años 60. La entidad les lanzó el reto de construir un entretenimiento dirigido al público adulto que los apartase de la pantalla del móvil.

La idea atendía a la solicitud de la multinacional Hasbro y otras 15 más, que mandaron briefings como Adobe, Amazon o la BBC. Entre todos, los especialistas eligieron el de los alumnos coruñeses junto a otros doce, que fueron destacados en un primer momento por el jurado, compuesto por profesionales del diseño, y que fueron merecedores de un D&Ad Pencil.

Esta distinción les dio la oportunidad de asistir a una ceremonia, el 6 de julio en Londres, donde se desveló el ganador.



El lápiz amarillo

Así es que Lorena, Rita y Manuel se llevaron el “lápiz amarillo” en la maleta y la posibilidad de que Hasbro produzca la venta del juego. La firma norteamericana es la fabricante del Monopoly o el Twister, el Señor Patata o la plastilina Play-Doh. El proyecto fue supervisado por Elena Pardo dentro de la asignatura de diseño básico.

La profesora destacó la originalidad del producto, su sencillez y adaptibilidad a los requisitos del brief, donde buscaban un party game que promoviese el contacto directo y la interacción real, física y offline entre las personas: “O coidado e agarimo con que realizaron o traballo, e a colaboración que brindaron os seus compañeiros de clase (especialmente Rita Sánchez Villar, quen realizou o vídeo co que concorreron ao certame) derivaron nun prototipo moi ben realizado, un packaging atractivo e unha dinámica de xogo fantasticamente explicada”, destacó Pardo.

Los tres hablaron de sus intenciones cuando enfocaron el juego de forma que permitiera la espontaneidad entre un grupo de gente que se acaba de conocer.



Descartaron los juegos de cartas con instrucciones complejas y se aliaron con la diversión, algo fácil de entender que favoreciese la integración y la cooperación de los integrantes. Así nació “Entangled Party Game”, con el objetivo de que los jugadores “pasen o tempo” y se divierten un rato.