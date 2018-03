Reportaje | Iago Vilarinho muestra la cara más cinematográfica de A Coruña

El fotógrafo Iago Vilarinho ha lanzado su primer libro, una recopilación de 85 imágenes de toda Galicia en la que muestra la cara más callejera, oscura y “underground” de las ciudades, entre ellas A Coruña, donde reside actualmente.

“O proxecto naceu como un portfolio para ensinar, pero despois pensei en facer un libro con calidade para poder tocar, ulir e sentir as fotografías, porque Instagram está moi ben para obter reaccións, pero o papel é outra cousa”, apunta el artista, que combina en su álbum géneros como el paisaje, el retrato, el street, el fine art o el arquitectónico.



En la obra, el autor busca “amosar unha Galicia máis oscura e cinematográfica do que se adoita ver, con neóns e moitas escenas nocturnas”. Así, escapa de los monumentos y lugares más frecuentados para enseñar “as partes menos coñecidas e, polo tanto, menos fotografiadas historicamente”. “Imaxes da Torre de Hércules xa as tomaron mil autores antes ca min e moito mellor ca min, tamén”, apunta.

Compaginar trabajos

Vilarinho afirma que para vivir de la fotografía “hai que compaxinar moitos traballos” y, aunque hace fotos desde que tiene uso de razón, hace dos años comenzó su andadura profesional con trabajos en cortometrajes, series de televisión –“Serramoura”, “Viradeira”– y otras producciones.



Sabe que su sector es complicado pero cree que el audiovisual está en auge. “Non sei se chegarei a vivir disto por completo, pero o sector está crecendo”, dice Iago Vilarinho, natural de A Mariña lucense, quien recuerda que los interesados pueden adquirir su libro a través de [email protected]

En una semana donde las mujeres han clamado por sus derechos y por la igualdad, el artista reconoce que en su puesto de trabajo, el de director de fotografía, todavía hay más presencia masculina que femenina. Precisamente, hace unos días la cambresa Lucía Catoira Pan fue la primera mujer en ganar un premio Mestre Mateo en esa categoría, algo que Vilarinho celebra: “Admiro moitísimo a esa rapaza, é certo que este é un mundo bastante masculino pero estase loitando por cambiar e as mulleres están reclamando a cota que merecen. Agardo que axiña se superen esas desigualdades”, apunta.

Iago Vilarinho presenta en su obra lugares de una Galicia poco retratada. “Hai persoas solitarias, iluminación nocturna... Tentei amosar lugares que non parecen galegos pero o son”, concluye.