Reportaje | A las flores les gusta el rock and roll y los callos

A las flores les gusta el rock and roll. Por eso, no se les ocurre mejor forma de celebrar que están vivas desde hace 50 años que con un festival que las ponga a bailar. El Flores Rock tendrá lugar el 9 de septiembre en la plaza del Sol Naciente, detrás de la iglesia. Antes, el 8, habrá una velada de boxeo.

Entre tulipanes y violetas, el género alimentará a las almas con letras y acordes del país y la puesta en escena de Black justo cuando ese que venera el espacio se va. El cartel incluirá rock de barrio con Kalashnikov y From Hell. Yul, el proyecto en solitario de Julio Bajar, fundador de Mac n’ Rones, continuará regando el barrio para que ninguna flor se quede inmóvil.

Mamihlapinatapai desplegarán su repertorio y los presentes no se despegarán de las guitarras con prefijo 981 para irse con Morgen al rock más punk y degustar algunas de las melodías que se pueden escuchar en “Restart” para terminar moviendo sus pétalos a ritmo de ska con Skarnivals, que comenzaron siendo Skakeo.

Aseguran los que también acuden al folk y el punk, que sus directos tienen sobredosis de energía, perfectos para un fin de fiesta donde las flores se irán a dormir y amanecerán rodeadas de puestos de artesanía. Y es que el 50 aniversario del barrio diseñado por Corrales supondrá la recuperación de su mercado tras tres años ausente. Será el 10.



Mercadillo

Sin embargo, los productos hechos a mano no estarán solos. En el parque central, la plataforma vecinal, en colaboración con el Ayuntamiento, prepara una jornada que comenzará a las 10.00 con pasacalles de gaiteiros. A las 11.00 horas, habrá una sesión de zumba en la calle y al mediodía, las rosas y las margaritas practicarán capoeira para adentrarse en la sesión vermú, que vendrá acompañada a partir de las 13.00 horas con la orquesta Fama Band y la degustación de una especialidad que tiene como apellido “domingo”: Los callos. A las 14.00 horas, tendrá lugar el memorial Eric Barcia, el fundador de la peña de fútbol Greenpeace. Será en el campo de la Leyma, en un duelo entre estos y Amigos de Sierra. A las 17.00 horas, las flores se irán a cantar con la artista Sokie para fomentar la sostenibilidad en talleres medioambientales durante toda la tarde.

A las 20.30 horas, Fama Band hará que el barrio donde siempre es primavera siga danzando. Para que no se quede ninguna flor en casa, Javier Medina diseñó unos carteles que están en armonía con la belleza del distrito.