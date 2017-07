Reportaje | Ed Sheeran, Shakira y el ritmo del reggaetón monopolizan la banda sonora del día a día coruñés

Una cosa son las tradiciones y otra muy distinta son las modas, y más si hablamos en clave musical. La principal diferencia es que, las modas son perecederas, tienen fecha de caducidad y lo más importante, se pueden medir. Las tradiciones están o no están. No hay otro baremo.

Galicia, siempre orgullosa de su cultura y de su música, comparte tradiciones melódicas con Irlanda o Escocia, representadas por gaitas, flautas, arpas y por Carlos Núñez, cómo no.. Sin embargo, las modas se alejan bastante de esta corriente.

Spotify, la plataforma musical mundialmente conocida por proporcionar a sus usuarios música “gratis”, ha publicado recientemente cuales son los artistas y canciones más escuchados en las provincias gallegas. Los resultados son sorprendentes.

En A Coruña, encontramos a Ed Sheeran y su “Shape of You” como artista y canción más escuchadas. El cantante inglés encontrado la fórmula para encandilar a los coruñeses y es el más solicitado entre los habitantes de la provincia sin lugar a duda, y de toda Galicia en general, ya que comparte la parte más alta del podio en tres de la cuatro provincias.



El reggeton se abre camino

Los nueve artistas que completan los puestos restantes del top de más escuchados son los siguientes: Daddy Yankee, Shakira, Luis Fonsi, J Balvin, Melendi, Coldplay y Enrique Iglesias, Maluma y Nicky Jam. Es evidente la predominancia de los ritmos latinos y de reggeton. A Coruña sigue de esta forma a la moda casi universalizada de este tipo de música. Una “dictadura” solo puesta en entredicho por el polifacético grupo británico Coldplay y por el cantante asturiano.

En Lugo, Orense y Pontevedra el número uno es Daddy Yanki, de forma indiscutible. Los nombres como se repiten e incluso ocupan la misma posición en los rankings de las provincias gallegas en comparación con los de A Coruña. Tan solo encontramos una anomalía musical en estas listas. The Chainsmokers, un dúo de DJs neoyorquinos rompen la monotonía, pero en el noveno puesto ourensano y en el décimo puesto en Pontevedra.

En cuanto a las canciones más utilizadas para amenizar el día a día de los coruñeses, "Despacito" de Yanki, "Súbeme la radio" de Iglesias, "Chantaje" de Shakira, "El amante" de Nicky Jam, "Despacito" de Luis Fonsi” y "Me rehúso" de Danny Ocean, “Reggaetón lento (bailemos)”, “Lumbra” y “Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)” son las que cuentan con más "plays".



¿Donde quedó el pop?

Por el camino. El año pasado, Spotify publicó una lista similar con las canciones más oídas en la ciudad de Hércules desde mediados de 2016 hasta su final. En sólo seis meses los resultados han cambiado de forma drástica.

Iván Ferreiro era “el presidente” musical de A Coruña, bien acompañado de escuderos de la talla de Xoel López y el hasta ahora siempre presente Leiva. Además, los madrileños Vetusta Morla seguían teniendo un lugar en el corazón de los habitantes de la provincia del noroeste, ahora caídos en el olvido. En el ámbito internacional, los coruñeses tenían clara predilección por la música indie de los Crystal Fighters. Del rock and roll poco se supo el pasado año. Un colectivo que tuvo como representante a Fito y los Filipaldis en el puesto 61 de grupos más escuchados.

Los tiempos cambian y, en la actualidad, los ritmos que llegan desde Sudamérica se han convertido en el actor principal de la vida musical de los coruñeses y de los habitantes de Galicia. Y en el panorama mundial, más de lo mismo. Una música como el reggaetón, creada en un primer momento para los jolgorios y las pistas de baile son ahora parte de una rutina. ¿Tomar el café mañanero con “Despacito” de fondo?. Spotify demuestra que sí es posible. Su impacto, a primera vista, parece que va más allá de una moda pasajera como tantas otras. ya olvidadas en el tiempo. l