Reportaje | La Diputación cita en el Colón a mujeres de la música en la gala 16Mx8M

Dieciséis mujeres de la música gallega se reunirán en el Teatro Colón este sábado (20.30 horas) para participar en la gala 16Mx8M, un evento organizado por la Diputación de A Coruña en el marco de su programación con motivo del Día de la Mujer.

Entre las protagonistas se encuentran MJPérez, A Banda da Loba, Mounqup –ganadora del premio Narf de la Diputación– y Máis boas cás patacas –banda que venció en la categoría juvenil del certamen Quero Cantar con su canción “Son muller”–. La compañía trasPediante conducirá la gala, que es de asistencia gratuita previa retirada de entradas en la web de Ataquilla o en las taquillas del teatro.

En la presentación de la gala, la técnica de Igualdad Eva Ovenza presentó una nueva convocatoria del IX Concurso de Viñetas pola Igualdade “Donas. Mulleres na historia de Galicia”, al que se pueden presentar personas de entre 12 y 18 años con una obra original e inédita en gallego sobre la historia de las mujeres, biografías femeninas gallegas, empoderamiento femenino o el papel de las mujeres en la sociedad gallega con un máximo de seis viñetas.

Campaña

“O noso camiño decidímolo nós!” es el lema de la campaña que la Diputación lanza con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La responsable del área de Igualdad, Ánxela Franco, indicó que el ente provincial se suma a las reivindicaciones de la fecha y destacó el trabajo pionero que están haciendo desde su departamento para “unha sociedade máis igualitaria”.

“A Deputación da Coruña súmase ás mobilizacións e ás reivindicacións do 8 de marzo”, apuntó Franco, que hizo referencia a la moción aprobada en el pasado pleno, que mostraba el compromiso de la institución con la igualdad y el apoyo a los paros laborales y movilizaciones.

Ánxela Franco dijo que “é fundamental visibilizar a loita das mulleres e a nosa obriga é sumarnos as mobilizacións tamén por todas aquelas mulleres que, pola desigualdade e as condicións que viven, non poderán saír ás rúas” y recordó la importancia de iniciativas para luchar contra la violencia de género y la desigualdad, así como el premio Luisa Villalta. l