Reportaje | Un cuarto de siglo siendo el hogar de la música en vivo

En mayo del 92 toda España pensaba en Cobi, en las Olimpiadas de Barcelona y en un verano que marcaría un antes y un después para el país. Pero A Coruña, donde la música siempre ha sido un santo y seña, veía nacer a una sala que se convertiría en un referente.



Con nombre de tango, el Garufa nacía en la calle San Francisco de la Ciudad Vieja coruñesa de la mano de Pepe Méndez, alias Pepe Doré, integrante de aquella banda noventera llamada Los Doré. Desde hace tres años, Garufa es club y opera desde la calle Riazor (antigua Comandante Barja), en un recinto más amplio y que llena cada semana la agenda cultural coruñesa.

Recuerda Pepe Doré que “desde el primer momento” apostaron por la música en directo. “Eran tiempos en los que en la ciudad no había ni un 10% de la oferta que tenemos ahora. En algunos aspectos hemos crecido espectacularmente”, indica el propietario, quien avanza que contarán con un mes de mayo repleto de conciertos para “festejar como se merece estos 25 años de música en vivo”.



Variedad de estilos

Al escenario del Garufa Club se subirán este mes artistas como Albert Pla, Depedro o los Hot Chocolates, además de otras propuestas más latinas como una fiesta dedicada a la música cubana. “Fieles a nuestra filosofía de programación, habrá prácticamente de todo: rock, jazz, folk, salsa, etc.”, apunta Doré, quien anima a toda la población de A Coruña a brindar con ellos por otro cuarto de siglo en activo



Así, este jueves llegará a la ciudad el cantautor Albert Pla, mientras que el viernes actuarán The Limboos. La big-band residente del Garufa Club, los Garufa Blue Devils, hará doblete los días 11 y 25 y otros también de la casa, los Rockers Go to Hell, estarán el sábado 13 de mayo tocando con los Hound Dogs. Los Hot Chocolates, grupo de swing liderado por Marián Ledesma, actuarán el día 20 del presente mes.



La música tradicional gallega también tendrá su espacio con Os Dabaixo (14 de mayo) y Samarúas (21 de mayo) y en gallego cantarán también O Sonoro Maxín (19 de mayo). Jairo Zavala, líder de la banda Depedro, presentará su trabajo “El Pasajero” el viernes 26.



El broche de oro lo pondrán Son al Sol y Son de Camagüey en #LaGranFiestaDelSonCubano, el sábado 27.