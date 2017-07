Reportaje | La cocina creativa de los vecinos de Feáns convierte en éxito el concurso de tortillas

Un concurso de tortillas reunió ayer a cerca de 300 personas en el campo de feria de Feáns, donde vecinos y allegados disfrutaron de una calurosa tarde de verano, animada con música en directo, y que contaba con el aliciente de llevarse un jamón a casa gratis.

El certamen gastronómico de ayer sirvió para poner el broche final a un fin de semana de fiesta en Feáns, en el que no faltaron las verbenas, churrascadas, atracciones de feria, tracas de fuegos, alboradas y juegos populares. De hecho, en algunas de las caras de los asistentes más jóvenes se reflejaba el cansancio acumulado tras tres días de baile y orquestas, lo que sin embargo no fue un obstáculo para que el concurso se convirtiera en un éxito.

En esta edición se presentaron 34 tortillas al certamen que aspiraban a conseguir uno de los tres galardones ofrecidos: “Mejor tortilla española”, “La tortilla más original” y “La tortilla más grande”. El calor que se vivió en la tarde de ayer hizo que los concursantes se retrasasen y demorasen la entrega de sus platos, por temor a que se estropeasen, y hubo que esperar hasta las siete de la tarde para que diera comienzo la cata.

Entre los jueces que este año probaron las tortillas destacó la presencia de la concejala de Participación e Innovación democrática, Claudia Delso, que acudió acompañada por su compañera de gabinete Silvia Cameán, concejala de Justicia social y Cuidados. Ambas deliberaron junto al resto del jurado y ante la atenta mirada de los cocineros que observaban sus reacciones con la esperanza de que su plato resultase elegido como finalista.



Participación

Los vecinos de Novo Mesoiro y de la zona de Feáns se vuelcan todos los años en organización de este evento. En el centro cívico vecinal de Feáns presumen de conseguir movilizar a un gran número de gente. “Las dos fiestas gastronómicas más importantes de A Coruña las tenemos aquí”, aseguró ayer José Ramón, uno más implicados en la organización del concurso de ayer y que también colabora en la famosa Fiesta del Chicharrón de Feáns.

Todos los que participaron en el certamen entregando una tortilla se llevaron un trozo de embutido ibérico a casa, aunque solo los tres finalistas fueron obsequiados con un jamón. No obstante, lo importante no era solo el concurso, como demuestra el hecho de que entorno a 300 vecinos acudiesen a la fiesta.

Familias con sus hijos, parejas y curiosos disfrutaron de una tarde alegre en la que, tras la deliberación del jurado, las tortillas pasaron a las mesas de los comensales. Además, los bares y locales organizadores del evento, también aportaron tortillas para compartir con los vecinos.

Finalmente, Manjares Caseros se llevó el premio a la tortilla más grande, Novo Mesoiro el de la más sabrosa y María Nión de Feáns, que presentó un plato con “ratones”, el de la más original.