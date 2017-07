Reportaje | Antonio Orozco derrocha sentimiento y simpatía de tú a tú en dos pases únicos

Después de la locura contagiosa de Sidonie y del momento Iván Ferreiro versionando lo mejor del pop y la canción de autor, ayer le tocó el turno a Antonio Orozco.

El de Hospitalet fue el tercero en pasar por Espacio Mahou para concentrar su esencia en media hora de toma y daca, que dio lugar a un segundo y último pase. A modo de “encuentro musical”, 25 afortunados disfrutaron de un recital, que al artista le sirvió para tomar impulso dentro de la gira “Destino” y repasar lo hecho hasta ahora, en un momento en el que asegura haber conectado con el público y “eso ayuda”.

Así es que a la misma altura, frente a frente, el autor de “Estoy hecho de pedacitos de ti” y “Devuélveme la vida”, compartió una experiencia distinta en el edificio modernista, que hoy deja entrar a la risa floja con David Amor. El monologuista actuará también dos veces, a las 21.00 y 22.00 horas dentro de “Diálogos entre Maestros”.

En los dos pases de ayer, Antonio Orozco se dejó querer por sus incondicionales, con los que compartió canciones, risas, saludos y confidencias, como el recuerdo de una exnovia coruñesa que podría ser protagonista de una canción de desamor.

El público, mayoritariamente femenino, jaleó y coreó las letras que se sabía al dedillo y si en el primer directo los presentes disfrutaron de una actuación que calificaron de increíble, los del segundo no fueron menos y asistieron a un espectáculo en el que no se repitió el repertorio anterior, porque, según dijo, nunca ha sido “de mucho repetir”.

Hilando canciones con historias y bromas que dejaron a todos con una sonrisa en la cara, Orozco fue desgranando algunos de sus grandes éxitos, en los que derrochó sentimiento y voz. Tanta que incluso los que se quedaron fuera no dejaron de aplaudir. l