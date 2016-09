La reforma del mercado de Monte Alto comenzará en octubre de 2017

“Antes é imposible”, señaló el concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela. El responsable del área calcula que, si todo marcha como está previsto, será en octubre del año próximo cuando puedan comenzar las tan esperadas obras de reforma del mercado de Monte Alto y la plaza que lo acoge. “O proceso é relativamente largo”, reconoció.

De momento, el Ayuntamiento ha convocado un concurso de ideas para un proyecto que resuelva de una vez por todas los problemas que Urbanismo entiende que afectan a este punto neurálgico de Monte Alto: “Había xa un proxecto de reforma pero non era dabondo para un barrio tan denso”.

El importe de la reforma era de unos 200.000, lo que el actual Gobierno local considera que era apenas “unha operación de maquillaxe”. Lo que presentaron ayer es una iniciativa mucho más ambiciosa, una reforma integral para la que piensan destinar 3,7 millones de euros, que servirá para transformar el mercado y su entorno. “É necesario atacar todos os usos funcions do espacio: o mercado, a escola infantil, e a movilidade”, enumeró Varela. De ahí que se hayan decido a convocar un concurso de ideas para “incentivar a creatividade e dar a unha oportunidad a toda a xente que hai capaz na cidade para que poda facer unha proposta”.

No hay que olvidar que el Ayuntamiento pretende convertir la plaza del mercado en uno de los intercambiadores de su nueva red de transporte público, de ahí que la Concejalía de Movilidad esté implicada en el proyecto. “Ten que ver coa conectividad a nivel macro e a nivel micro”, recordó Varela. Por eso en el concurso se presta atención especial a los recorridos peatonales y a la movilidad rodada, tanto privada como pública, de las calles adyacentes.

Por su parte, el Concejal de Empleo y Economía Social, Alberto Lema, que también participó en la presentación del concurso, señaló su importancia dentro de la estrategia global que está llevando a cabo su concejalía para convertir los mercados municipales en ejes del pequeño comercio y por la alimentación de proximidad, donde se venderá el fruto de huertos urbanos: “Apostamos por un cambio de paradigma e de modelo comercial e polo mercado de proximidade, e o seu valor engadido e ecolóxico, ao contrario que os anteriores executivos locais, coas grandes superficies”.

Dicha visión se materializa en un modelo de plaza abierta, accesible al barrio, en contraposición con el modelo de centro comercial cerrado. El concurso no es muy específico porque el Ayuntamiento no quiere cerrarse a ninguna de las soluciones que se le planteen. Además, los objetivos fueron consensuados con los agentes del barrio, como los vecinos o el equipo de docentes del barrio.

Se tratará de evitar que la actividad económica se interrumpa en ningún momento, por lo que el proyecto deberá tenerlo en cuenta. La obra se hará en fases para que la molestia sea lo menor posible y esa es uno de los puntos que más se prima. Primero se actuará en la escuela infantil. Esperan que en ese punto del proceso haya resultados visibles. “Pero é unha obra de calado e haberá que adaptarse”, recuerda Varela.