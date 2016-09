Realidad virtual: el poder de ser invisible

¿Quién no ha soñado alguna vez ser invisible o poder teletransportarse a otras realidades? Las cámaras y gafas de visión 360 permiten al usuario viajar a cualquier escenario sin moverse gracias a la realidad virtual. Plantarse en un festival de música sin comprar entrada o bucear por el fondo marino sin apenas salpicarse son solo algunas de las experiencias que ofrece.

Coruña Dixital programó ayer una divertida sesión con esta tecnología en el mercado de la Plaza de Lugo, entre pescados, mariscos y muchas miradas curiosas. Sergio Lago, uno de los impulsores de Coruña Dixital, indica que escogieron este escenario para dar a conocer al público estas cámaras –que graban 360 grados–, que ya están muy presentes en la industria de los videojuegos y que ofrecen muchas posibilidades a sectores como el cine, el arte, la música y la arquitectura, entre otros.



inmersión en la escena

Toño Cabanelas y Diego Parajó, responsables del Tek-Fest –Encuentro Internacional de Tecnologías Emergentes que tendrá lugar la semana que viene en Pontevedra– fueron los encargados de mostrar a los asistentes el funcionamiento del dispositivo.

“O discurso audiovisual tradicional non encaixa nisto, estás dentro da escena aínda que esteas a miles de quilómetros. Méteste tanto na experiencia que, ás veces, o teu propio corpo fai xestos de sorpresa ou tensión pensando que todo está ocorrendo de verdade”, apunta Cabanelas, quien añade que esta tecnología puede ayudar, también, a los arquitectos, ya que permitirá que el usuario pueda introducirse directamente en la que será su futura casa antes incluso de que empiece a construirse.

Algunos de los que ayer probaron por primera vez esta tecnología coincidían: “Qué pasada. Estás en un sitio y, de repente, en otro”, decían, a lo que Cabanelas respondió: “A sensación máis parecida é cando espertas dunha sesta. Íllaste tanto coas gafas de realidade virtual que, ao quitalas, non sabes ben onde estás”.

Los expertos en VR (realidad virtual) señalan que los vídeos en 360 grados plagarán nuestras redes sociales próximamente. Marcas como Ricoh y Samsung ya comercializan algunas cámaras relativamente económicas y revistas como “Sports Illustrated” lanzaron recientemente un número especial que incluía unas gafas de cartón –básicamente, carcasas para colocar el móvil en ellas– para iniciarse en la realidad virtual y contemplar algunos contenidos audiovisuales de la publicación.

Mark Zuckerberg, creador de Facebook, es un gran interesado en estos dispositivos, explicó Toño Cabanelas, quien destacó a Galicia como un referente en realidad virtual. El fundador de Bermudas Land señaló que la única película española en el prestigioso festival Kaleidoscope VR es una pieza gallega.

Los asistentes a la sesión de ayer pudieron sumergirse en las profundidades marinas, disfrutar de una noche estrellada en una terraza y escuchar los conciertos del festival Sinsal, en la Illa de San Simón. Todo un lujo sin moverse de los puestos de frutas de la plaza de Lugo.

“Esta é unha tecnoloxía que vén para quedarse. Cambia completamente as regras do xogo e permite facer case calquera cousa. Eres invisible, estás onde non podes estar ou tes un tamaño que non poderías ter”, indicó Toño Cabanelas.