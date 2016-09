El PSOE urge a la Marea a cumplir compromisos antes de negociar los presupuestos

El grupo municipal socialista “urge” al Gobierno local a que antes de sentarse a negociar el presupuesto y las ordenanzas del próximo año debe pronunciarse acerca del cumplimiento de los compromisos que ambas partes adquirieron, y que no se están cumpliendo, y que la formación encabezada por José Manuel Dapena recordó a la Marea en un documento enviado a comienzos del pasado mes de agosto.

De esta manera, el líder socialista solicitó a Xulio Ferreiro que concrete “la postura del equipo de gobierno respecto a los distintos puntos relacionados en el citado documento”, que fue remitido hace más de un mes y en el que figuran “los incumplimientos de los acuerdos alcanzados en lo que va de mandato”.

El grupo socialista envió el pasado 2 de agosto al Gobierno municipal “un documento que reseña un marco previo de negociación” con el objetivo “de que los tiempos no se vinieran encima”, pero ahora se ven en la necesidad de volver a pedir una contestación ante el paso de las semanas.

Dapena y Ferreiro se reunieron el día 5 de este mes y “quedó pendiente que el Gobierno local detallase su posición respecto a este documento y sobre su voluntad de cumplimiento de los diferentes apartados y los plazos para hacerlos efectivos”, señalan los socialistas.

Una vez que ha transcurrido “un plazo prudencial”, los socialistas “urgen” al Gobierno local a que se pronuncie sobre el documento remitido por el grupo liderado por Dapena. La formación socialista indica que los plazos para negociar tanto los presupuestos como las ordenanzas municipales “ya se encuentran al límite”, de ahí que solicite una pronta respuesta por parte del gobierno encabezado por Xulio Ferreiro.



contenido del documento

En el documento que envió el PSOE al Consistorio el pasado 2 de agosto figuran compromisos adquiridos entre ambas partes, pero que la segunda no está cumpliendo.

Algunos de los mencionados se refieren a distintas comisiones, cuyo contenido y periodicidad no son los acordados, a la falta de dotaciones materiales e instalaciones en los locales de los grupos municipales, o a incumplimientos respecto a la representación en órganos colegiados.

Además, uno de los puntos más importantes hace referencia a que varias ordenanzas fiscales propuestas por los socialistas continúan sin desarrollarse. También figura en el documento que se exige que no se aprueben en la junta de gobierno local asuntos que no hayan sido negociados previamente y que se proceda al cumplimiento de las mociones que cuenten con una votación favorable en las sesiones plenarias municipales.