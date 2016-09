El PSOE llevará al pleno el freno de la Marea al proyecto

El PSOE llevará al pleno una moción para reclamar una posición clara al Gobierno local que garantice la instalación del Museo de la Automoción en nuestra ciudad y evite la pérdida de este atractivo turístico y económico. El Partido Socialista considera que este proyecto es de interés para A Coruña y por ello es necesario dar los pasos que garanticen su ejecución para beneficio de la ciudad.

En este sentido, el grupo municipal socialista propone en la moción garantizar la ubicación del Museo de la Automoción Jorge Jove en la ciudad de A Coruña y por ello, insta al Gobierno municipal a informar debidamente de cómo se han desarrollado las conversaciones con la Fundación Jorge Jove para la ubicación del Museo de la Automoción y a efectuar en un plazo no superior a tres meses una relación de otros emplazamientos o edificaciones para ubicar el Museo de la Automoción en caso de que no existiese consenso sobre su localización en Bens.



“Los socialistas entendemos que la Fundación Jorge Jove, establecida en esta ciudad y promovida por la iniciativa privada de una familia coruñesa, es conocida (fundamentalmente) por albergar una de las mejores colecciones de coches antiguos de Europa”, destacan desde la formación. Recuerda que en esa colección, que se ha ido gestando a partir del último tercio del siglo pasando, hay más de trescientos vehículos catalogados entre los que se encuentran no solo coches de época, sino un acervo documental único en España: los fondos documentales y de prototipos de Pegasso e Hispano Suiza. Este archivo, destaca el PSOE, recoge de manera fundamental la historia de la automoción española; así como el desarrollo industrial que eclosiona en este país durante todo el siglo XX.

“Así pues, es una colección que no solo aporta el brillo y la curiosidad de piezas de época rigurosamente restauradas. Uno de sus máximos atractivos radica en el mencionado archivo documental a través del cual se consagra como un auténtico centro de documentación de la automoción”, sentencia.

Después de que el proyecto echara a andar durante el mandato del alcalde Javier Losada, tras el parón ocasionado por la aprobación del Plan General de A Coruña y después del desacuerdo suscitado por la ubicación del Museo de la Automoción en el parque de Bens, el grupo socialista ve con preocupación cómo este proyecto parece no suscitar el interés del Gobierno de la Marea Atlántica, que “no ha abierto la puerta al diálogo y a tratar de concitar el acuerdo entre los vecinos, la Fundación Jorge Jove y el Ayuntamiento”.

Después de más de un año de gobierno municipal existe el peligro de que esta colección (única en España y una de las mejores de Europa) y el diseño del proyecto se pierdan definitivamente para la ciudad. En este contexto, los socialistas garantizan su apuesta por lo que es “uno de los proyectos con más interés museístico y con un potencial contrastado para la investigación de la automoción en España”. Por ello presentan una moción en el pleno.