El PSOE se centra en el presupuesto a pesar de que aún continúa sin líder

Mientras se arregla la cuestión interna en el PSOE para decidir quién asume la portavocía en el grupo municipal, los seis concejales se reunieron ayer para centrar sus esfuerzos en las negociaciones del presupuesto con la Marea Atlántica. Desde la formación entienden que los asuntos de partido no deben afectar a la ciudad, por lo que dejan a un lado momentáneamente la cuestión del futuro líder para retomar los contactos con el Gobierno local.

Los seis ediles mantuvieron un encuentro de menos de una hora en el que coincidieron a la hora de focalizar el trabajo del grupo en el presupuesto, toda vez que la propuesta sobre el portavoz le corresponde a la gestora local que dirigirá a la agrupación. Después de aplazar la reunión prevista para finales de la semana pasada con la Marea tras las renuncias de José Manuel Dapena y Mar Barcón, la agrupación considera que no se puede dejar pasar más tiempo.

Todavía no está decidido quién acudirá al próximo encuentro con el Gobierno municipal, aunque lo más probable es que sean José Manuel García, edil encargado de los asuntos económicos y que ejerce de portavoz sobre este tema, y Mar Barcón, cuyas reuniones durante la Navidad con el alcalde, Xulio Ferreiro, provocaron la dimisión de Dapena.



documento

Los concejales acordaron realizar aportaciones para presentar a Xulio Ferreiro y al resto de la Marea un documento que refleje las principales modificaciones que consideran necesario hacer en el presupuesto.

De acuerdo a lo expresado en varias ocasiones por la formación, principalmente a través de José Manuel García, la propuesta del Partido Socialista contemplará cambios estructurales, ya que no están en sintonía con las líneas generales diseñadas por el Ayuntamiento.

La reunión de los concejales socialistas se produjo solo un día después de que el alcalde, Xulio Ferreiro, asegurase que pueden “ter comprensión cos asuntos internos do Partido Socialista pero a cidade non pode esperar a que os resolvan” y añadió que espera que A Coruña non “sufra os problemas” por los que atraviesa el PSOE.

Después de que se aplazase el encuentro que en un principio estaba previsto para el pasado viernes, Ferreiro admitió que iban a conceder algunos días a los socialistas para que resolviesen los problemas de la formación.

Sin embargo, el lunes el alcalde ya mandó un mensaje diferente a la formación advirtiendo de que deberían haberse sentado a comienzos de la semana, algo que no se produjo.

De hecho, dada la situación en la que se encuentra la formación socialista, no está del todo claro que el encuentro entre ambos bandos vaya a darse esta semana a pesar de la celeridad que pide el Ayuntamiento.

Mientras tanto, la portavoz popular Rosa Gallego volvió a preferir no opinar acerca de la situación del PSOE, ya que, recordó, es un “tema interno”. Sin embargo, calificó como “curioso” que al Gobierno municipal “le entren las prisas” por negociar los presupuestos cuando durante “todo 2016” no lo hizo, ni siquiera con las ordenanzas fiscales que luego retiró del pleno. n