La propuesta del PP de rebajar el IBI se encuentra con el rechazo de los grupos

El Partido Popular reclamó ayer al Gobierno municipal que rebaje el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) el próximo año después de la subida que sufrieron los coruñeses este año en uno de los pocos acuerdos a los que consiguieron llegar Marea y PSOE en quince meses. La propuesta fue rechazada por Marea y BNG y con la abstención del PSOE, que no quiso “hacer juego partidista”.

“Es el momento de devolver a los ciudadanos los esfuerzos que han hecho durante estos años de crisis pero ustedes negaron a los coruñeses esa rebaja fiscal”, explicó el concejal popular Roberto Coira.

El edil lamentó que el Gobierno municipal coruñés no siguiese la línea de otros de la provincia como los de Ferrol o Santiago, los cuales optaron por descender el IBI este año y lo calificó de “impuestazo” a pesar de que el Partido Popular proponía una bajada “media de 36 euros a cada ciudadano” pasando el tipo impositivo del 0,6% de este año hasta el 0,541% que se alcanzaría con un descenso del 10%.

Además, el concejal del Partido Popular también recordó que esta subida del IBI afectó a más de medio centenar de empresas instaladas en terrenos portuarios, por lo que exigió al Gobierno local a que “retire todas estas medidas” y que el resto de grupos “no sean cómplices”.

La propuesta de la formación popular se topó con el rechazo del resto de grupos, que acusaron al PP de querer hacer un uso partidista de esta iniciativa.

De esta manera, la concejala de Hacienda y Administración, Eugenia Vieito, acusó a los populares de que esta moción era repetitiva después de que ya la planteasen en el pasado período electoral y la calificó de “demanda partidista”.

Además, afirmó que intentarán “ter en conta propostas para alixeirar o IBI, pero con principios de progresividade e redistribución e negociando con quen corresponde”.



PSOE y BNG

Mientras tanto, el socialista José Manuel García aseguró que les “preocupa una correcta planificación tributaria en la ciudad y que se reparta adecuadamente”, ya que desde el PSOE no quieren “utilizar la política tributaria de la ciudad para hacer campaña”, por lo que se abstuvieron ya que consideraron que no era el momento adecuado para plantear esta moción.

Rosa Gallego respondió después diciendo que sí que era una buena oportunidad porque “ahora tocan las ordenanzas fiscales”.

Finalmente, Avia Veira siguió la línea de acusar al PP de intereses electorales, pero también solicitó que se lleve a cabo un “exercicio de pedagoxía cos impostos”, para los que apuesta por aplicarlos “de acordo coas rendas das persoas”, y que no tienen que ser “para todos por igual”.