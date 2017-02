Un premio de justicia para la Sinfónica

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) ya forma parte del callejero municipal, un reconocimiento de justicia a una de las bandas más importantes del panorama internacional que celebró sus 25 años de trayectoria en 2016. Así, la antigua vía Cabo Santiago Gómez –que desemboca en la “casa” de la banda, el Palacio de la Ópera– lleva, desde ayer, el nombre de Sinfónica de Galicia.

La titular de Medio Ambiente, María García, en calidad de primera teniente de alcalde, fue la encargada de inaugurar la placa nominativa, recordando la importancia de la OSG. “Este é un acto de xustiza, pero tamén de recoñecemento á OSG polos seus 25 anos de traxectoria impecable, levando o nome da Coruña por todo o mundo, sendo embaixadora da alta cultura que hai nesta cidade. Rendemos homenaxe, con esta inauguración, a todas as persoas que fixeron posible a OSG, a todos e todas as súas integrantes ao longo do tempo, tanto ás que están como as que marcharon, pero seguirán sempre no noso recordo”, indicó María García.



satisfacción

Al acto, acudieron, además de la titular municipal, el actual director de la OSG, Dima Slobodeniouk, y el director honorífico, Víctor Pablo Pérez, además de miembros de la corporación municipal, del Consorcio de la Música y de la Xunta, que quisieron manifestar su satisfacción en un día tan importante para la banda coruñesa.

“Esta rúa tamén servirá dende hoxe para recordar o compromiso ineludible que a cidade, o Concello, e outras institucións como Xunta e Deputación, teñen coa Orquesta Sinfónica de Galicia, que non só leva a cabo unha importantisima tarefa de difusión cultural a través da música, senón tamén de formación, a través da Orquesta Nova ou o Coro Novo, verdadeira canteira de profesionais radicada na nosa cidade”, alegó García.

La edil indicó que con esta nueva acción municipal “o Goberno local da Coruña acumula xa, dende a súa chegada a María Pita 20 cambios no rueiro, de acordo coa normativa vixente” y da por completada “a primeira fase de actuacións neste eido”.

García recordó que, además de la adecuación de los nombres en el callejero, también se retiraron de la galería de alcaldes del palacio municipal los retratos de dos regidores golpistas. “Non podemos permitir que as institucións sigan a render honras a aquelas persoas que as adquiriron a través do medo, a represión e a dor”, indicó la concejala de la Marea, quien recordó que también está previsto crear un Consejo de la Memoria Democrática y una Oficina de Atención a las Víctimas de la Represión.

El alcalde, Xulio Ferreiro, anunciaba en abril de 2016 la intención del Gobierno local de que la calle del Cabo Santiago Gómez se convirtiese en la de la Orquesta Sinfónica de Galicia. La circunstancia de que la vía termine en el Palacio de la Ópera, sede de la OSG, se unía al reconocimiento a la orquesta, que cumplió un cuarto de siglo el pasado ejercicio. La propuesta fue llevada al pleno municipal con estos argumentos, donde logró por unanimidad la aprobación de la corporación.

La Orquesta Sinfónica de Galicia fue creada en 1992 por el Ayuntamiento y es una de las formaciones orquestales más reconocidas de todo el mundo, premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia Galega de Bellas Artes y Premio Cultura Galega da Música 2010.

Ahora, la OSG se hace un hueco en el callejero coruñés y logra, por fin, un reconocimiento de justicia a su labor.