El PP denuncia que la gestión del Colón obligará a modificar los presupuestos para poder costearlo

El contrato de gestión del teatro Colón finalizó en junio del año pasado. Eulen no quiso renovarlo, así que tuvo que hacerse cargo de él la Diputación, como dueña de la infraestructura, pero siempre con la intención de que fuera el Ayuntamiento el que asumiera el control en julio. Ahora, el PP denuncia que el convenio que se aprobó en el pleno del viernes no cumple lo que el Gobierno local había prometido. “Solo va a implicar gastos y ningún beneficio”, señala la portavoz del PP, Rosa Gallego. El convenio se aprobó con la abstención del PP, que recuerda que exigirá aprobar un modificativo, ya que el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) cuenta para 2018 con un presupuesto de 5.540.000 euros, lo que para Gallego, resultará insuficiente si hay que sumar la gestión de esta nueva infraestructura.



También habría que modificar la ordenanza municipal que organiza la tasa reguladora del uso de instalaciones culturales, una medida que igualmente necesita la aprobación del pleno. Y todo ello, sin que exista, como denunció le principal grupo de la oposición “ningún informe de viabilidad económica, ninguno del interventor”.



Por su parte, el organismo provincial aporta más de medio millón de euros anuales durante los dos años de vida del convenio entre los dos organismos, pero eso dinero se destinará a la programación cultural, no al mantenimiento del teatro en sí, que fue considerado demasiado costoso por la anterior concesionaria, Eulen. Desde entonces, la Diputación se encarga de su gestión en solitario, pero siempre con al intención de traspasar esta tarea al Ayuntamiento.



“Chapuza y cambiazo”

Gallego, que estuvo acompañada por el concejal Miguel Lorenzo, califica el convenio de “chapuza y un cambiazo”: sostiene que en diciembre de 2016 la Diputación anunciaba ceder el Colón y el Ayuntamiento pedía un millón de euros al año. Sin embargo, la vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín, ya recalcaba el año pasado que no se trababa de una cesión de la propiedad, solo de la gestión. Para Gallego está claro quien sale ganando: “La Diputación elimina un gasto y un problema, y se reserva 30 días para programar ellos”.



Uno de los objetivos es coordinar el teatro Colón y el Rosalía, para evitar contraprogramaciones. “Mucho me temo que esto va a ser para que programen allí unos cuantos. Probablemente van a ser caras conocidas”, insinuó Gallego. En su día, el concejal de Culturas, José Manuel Sande, había afirmado que se atenderá “ás novas prácticas culturais, necesarias para adaptar o panorama artístico da cidade aos tempos”. O sea, cultura alternativa.



Por su parte, el Gobierno local considera que se trata de un “acordo vantaxoso, analizadas as cifras doutros recintos municipais e tras un minucioso traballo técnico ao respecto”. Es más, el convenio, que es prorrogable por dos años cambiando incluso los términos, es considerado por el Ayuntamiento como “un exemplo de entendemento político” entre dos administraciones.