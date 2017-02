El pleno aprueba la posibilidad de anular las multas de la ORA

El pleno aprobó una modificación inicial de la ordenanza de la ORA para que se puedan anular las denuncias por sobrepasarse en el tiempo pagado para estacionar en zona azul o por no haber retirado el ticket necesario. El visto bueno no evitó que el PP y el PSOE fuesen muy críticos con el edil de Movilidad por haber necesitado veinte meses para cambiar un único párrafo del texto. “A bo seguro se terá que dirimir no xulgado”, dijo Grandío sobre el destino final de estos nuevos ingresos.

La ORA volvió al pleno apenas un mes después de que se diese el visto bueno a la modificación de la ordenanza fiscal, pero de que se rechazase la norma reguladora. En este caso, la apuesta del Gobierno local fue menos ambiciosa que en enero y recibió el apoyo del PSOE y el BNG, aunque no por ello privó a la Marea de recibir amplias críticas. El PP se abstuvo.

La concejala popular Begoña Freire fue la más dura con el Ayuntamiento y en especial con el edil Daniel Díaz Grandío. “Se ha cubierto usted de gloria, casi dos años para introducir un párrafo en la ordenanza”, le espetó, para luego decirle que “en el ámbito de Movilidad se está caminando como el cangrejo, marcha atrás”.

Freire recalcó en varias ocasiones la lentitud del área de Movilidad para llevar a cabo esta variación y criticó también que no quedasen más rastros de la modificación que la Marea había presentado un mes antes.

Además, criticó al Gobierno local por su falta de escucha al resto de grupos municipales no solo en este asunto, sino en otros como el Eidus.

Mientras, el socialista José Manuel Dapena reconoció que el informe del interventor en el que se reconoce al Ayuntamiento como destinatario de la recaudación por la anulación de las multas supuso un avance importante, pero advirtió que en el mismo se explica que la concesionaria podría recurrir esta decisión.

Además, aseguró que todavía quedan “flecos en el aire” que hay que resolver en cuanto al destino final de esos nuevos ingresos. En su segundo turno, fue más directo en su ataque a Grandío y le advirtió que “acudir al victimismo o a la coincidencia de votaciones no despeja las carencias ni las omisiones de los textos” que presentó el edil en el pleno.

Por su parte, la portavoz del BNG, Avia Veira, mostró su satisfacción por el informe del interventor ya que considera que “o que corresponde” es que la recaudación sea para el Consistorio. Hizo un llamamiento a la reflexión después de que en enero se aprobase la ordenanza fiscal y se rechazase la de gestión.

dudas

Mientras tanto, el edil de Movilidad, Daniel Díaz Grandío, afirmó que esta modificación menos ambiciosa se debe a que la norma fiscal y la de gestión “están condenadas a bailar ao mesmo ritmo” y explicó que el destino de los ingresos “a bo seguro” se resolverá en los juzgados.

Además, defendió que las trabas del PP y el PSOE dificultaron el proceso, mientras que consideró que el BNG puso por delante el “interés general”. n