Pelícano estrenará en septiembre una sala dedicada al género indie

Las salas de música de la ciudad se concentran en pretemporadas que llevarán a la sala Pelícano a pensar en la forma para que su nuevo habitáculo dirigido a los amantes de lo indie funcione. El responsable de que así sea, el empresario Luis Diz, explica que Inn Club lo abrirán en septiembre, pero que todavía no saben la fecha. Será, eso sí, en una primera velada sin música en directo.

Esta vendrá después de la mano de grupos nacionales e internacionales, que repartirán acordes a 600 personas los jueves, viernes o sábados. La pista grande se reservará a los otros géneros, a lo latino y lo electrónico y también a las fiestas universitarias. Diz señala que no se cierran a nada: “Los 80 funcionan bien, pero la ciudad es muy voluble”. Varía y esa característica les lleva a no descartar ninguna fórmula.



Mejor sonido

En Riazor, el Playa Club quiere sacarle el máximo partido a su nueva distribución, que favorece la calidad del sonido y que estrenaron este año. Lo comprobarán los que vayan a ver a The Real McKenzies el 19 de septiembre, que tocarán con Black Coffee Band como invitados.

Whole Lotta Band estarán el 30 para rendirle tributo a Led Zeppelin y Morgan vendrán en invierno, en concreto, el 10 de noviembre. Traerán el rock, el funk y el soul y también las melodías clásicas interpretadas por una voz rasgada como la de Nina, que le canta a “Charo” con Quique González. SON Estrella Galicia traerán el 25 Angel Stanoch y en diciembre, el 2, Wyoming y Los Insolventes quitarán el frío al personal a base de rock y blues. Las entradas ya están disponibles menos para los tres últimos, que se pondrán a la venta en una semana. La apuesta del Playa se basa en la fusión de lo veterano y lo emergente. Muy cerca, en el Garufa Club, la liga de conciertos empezará el 1 con los tangos de Malevaje. Llevan 25 años sacando a pasear bandas del estado y locales hasta el punto de que Pepe Doré, el culpable de que tener uno de los mejores equipos de sonido del país, dice que “el músico que no ha tocado en el Garufa no es músico”. El mes de la vendimia sonará el 2 a flamenco con Sandra Calderón y su banda y el 3 habrá salsa en un toma y daca sin fin porque Flamin Groovies actuará el 4; Octopu’s Garden, el 8; Son de Camagüey, el 9; y Trash-Tornados y Maytahi & Los Torino Rockets, el 15.

Los Mamihlapinatapal estarán el 16 y la segunda quincena transcurrirá entre Keliben, Andy Chango, Son al son, Ojo Cuidao, Isabelle Laundenbach & Isabel Vinardell, y Balin Blues Band, entre otros.