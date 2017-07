Pau Donés: “Vamos a arrasar en A Coruña, y no soy un bocazas; venimos con ganas”

Pau Donés (Montanuy, Huesca, 1966) prepara las maletas antes de marcharse a Suiza, donde dará su próximo concierto con el grupo Jarabe de Palo.dentro de su gira europea. Esta será su última actuación antes de viajar a Galicia, concretamente a la ciudad de A Coruña, donde actuará en la plaza de María Pita de la mano de Cávea Producciones el próximo 4 de agosto a las 22.30 horas dentro del programa de fiestas.

Es su primer concierto en A Coruña pero no en Galicia, ¿que opinión tiene sobre ella?

Galicia Calidade, vamos. El que parió ese eslogan dio en el clavo total. Nosotros hace veinte años que venimos aquí y es un territorio estupendo. Muy bonito tanto el interior como la costa. Se come de puta madre y nosotros somos gente de vida, nos gusta comer, salir por ahí y muy cultureta. Muchos conciertos y muchas salas, además de la gente. A mí me dicen “vamos a Galicia”, y vamos, aunque estemos en la otra punta del país, pues venga. Ya sea en avión o furgoneta.

Empezó en la música muy de jóven. A estas alturas, ¿aparece en ocasiones el aburrimiento que acompaña a la rutina?

Aparece el desencanto más bien. Cuando ves que la música comercial actual, de dudosísima calidad y que tiene como objetivo aborregar a la gente, que da igual lo que diga y que no tiene mensaje. Y cuanto más vacío y más aséptico mejor. Cuando ves que esta música suplanta a las letras que transmiten sentimientos, que emocione y que quieren llegar a la gente.

“50 palos, su nuevo disco, viene acompañado de un libro. ¿Qué idea surgió primero?

Ambas ideas vinieron de la mano, junto con la gira. El disco esta yendo de lujo. Nos metieron en listas después de muchos años y con el libro llevamos doce ediciones. Queríamos hacer algo especial. Era el veinte cumpleaños del grupo y el cincuenta mío.

¿Después de esta gira, que planes tienen para el futuro?

El futuro no existe. No pensemos en el mañana. Que el presente sea algo que esté pasando ahora y que nos guste, que podamos disfrutarlo. Carpe diem.

Su música tiene influencias de la música caribeña y sudamericana, ¿a qué se debe?

Por dos partes. La primera, por Cataluña y además muy triste. En Cataluña había mucho esclavismo y muchas de las personas que venían en estas condiciones eran de países sudamericanos y trajeron su música. La segunda, por mi madre, que le encantaba la música latina y sus grandes autores.

¿Qué nos espera en A Coruña el próximo día 4 de agosto?

Vamos a arrasar, y no soy un bocazas. Venimos con muchas ganas y es la primera vez que tocamos aquí, así que a conquistar a la gente. “50 Palos” tiene un estilo más tranquilo, pero allí meteremos eléctrico y tengo unas ganas de cojones. Tocamos en acústico, y con la guitarra, ahí, dándole leña a tope.

¿Le interesa la política?

A mí lo que me interesa es acabar con la puta corrupción, que es la lacra que arrastramos desde el franquismo, y librarnos de toda esta pandilla de chupópteros y mamones. Los políticos tienen que ser gestores. Da igual si eres de derechas o de izquierdas, ahora, cuando estás mandando, gestiónalo bien. Cuando vas fuera te da pena el que se rían de nosotros por nuestros políticos.

¿Qué opinión tiene sobre el proceso de independencia de Cataluña?

¿Y por qué no?. Hay preguntar a la gente. ¿Por qué cojones no lo podemos hacer. Ojo, y yo no soy independentista. Son nacionalidades. Yo soy catalán y aragonés. Pero la gente tiene todo el derecho de ser preguntada y de responder.

¿Qué música del panorama actual le gusta?

No te puedo decir mucho. Estoy un poco desconectado. Estuvimos grabando disco nuevo y ahí me aíslo un poco de todo, aparte de lo mío. Ahora estoy volviendo a sacar la cabeza. Así de pronto, lo último que me ha gustado de verdad es John Mayer, como en su día me gustó Coldplay. Y en el nacional, en el mundo indie no hay nada que me guste, por un tema personal y de gusto. Y en cuanto a rock no te sé decir. Seguro que hay un montón de grupos buenísimos, pero no les dejan salir. En la radio solo ponen la pachanga esa.

¿Alguna vez escucha su propia música?

Sí, me gusta mucho, lo hago bastante. Sobre todo este último disco me lo pongo mucho.

¿Por qué “50 Palos” tiene ese carácter retrospectivo?

Los discos de cumpleaños, digámoslo así, tienen que ser eso. De echar una mirada a lo ya hecho. Pero son versiones de las originales. Les metemos bases nuevas, guitarra, piano...

¿Cómo sería el concierto ideal para usted, el último antes del fin del mundo?

Pues a mí me encantaría repetir el concierto que dimos en Nueva York, en pleno Central Park. Además estaba anocheciendo. Ese momento en el que se va el sol y cae la noche... Además los rascacielos estaban enfrente de nosotros, y la luz empezó a reflejarse en las fachadas, y nosotros allí tocando. ¿Y sabes cuál va ser el otro concierto ideal en el que me gustaría tocar?. El que vamos a dar la semana que viene en A Coruña.