La Orquesta de Cámara Gallega rendirá un homenaje a Rogelio Groba por su 87 cumpleaños

El compositor coruñés Rogelio Groba será el protagonista del concierto que se celebrará este sábado en el teatro Colón y que correrá a cargo de la Orquesta de Cámara Gallega y de la soprano eslovaca Ingrida Gapova.

La cita comenzará a las 20.30 horas y servirá para celebrar la figura y trayectoria del compositor, uno de los más prolíficos de la comunidad, con más de medio millar de obras catalogadas durante su larga trayectoria.

Entre estas quinientas obras destaca la creación en los últimos años de una partitura de “O gato con botas”, que fue estrenada en 2014 precisamente por la Orquesta de Cámara Gallega.

Groba nació en 1930 en Guláns, una localidad del sur de la provincia de Pontevedra, y celebrará el próximo lunes su 87 cumpleaños.

Con motivo de este aniversario, el teatro Colón acogerá un concierto en el que los asistentes podrán disfrutar de obras del propio Rogelio Groba.

otros autores

Además de las creaciones del compositor gallego, también habrá espacio para otras de maestros como Mendelssohn o Schubert.

De esta manera se completará una cita a la altura de la categoría del pontevedrés, uno de los compositores gallegos más importantes del pasado siglo.

Las entradas para acudir en directo al concierto del próximo sábado tienen un precio de 10 euros.

Sin embargo, este no será el primer homenaje que reciba Rogelio Groba ya que el año pasada hasta en dos ocasiones se realizaron actividades en las que su relevancia como compositor eran el epicentro.

La primera de ellas fue a finales de junio, cuando la Banda Municipal llevó a cabo una actuación en el centro municipal del Agra do Orzán.

En esta ocasión, además de Rogelio Groba, también fueron homenajeados otros exdirectores de la agrupación como Indalecio Fernández Groba, José Ramón Sierra, Xosé Carlos García, Marcel Van Bree o José Luis Represas.

Mientras, la Orquesta de Cámara Gallega ya celebró la importancia del pontevedrés en noviembre a través de un recital titulado “Sons do Atlántico”, basado en los sonidos de este océano. Se tocaron obras de Ernani Aguiar, Alberto Ginastera, Benjamin Britten y Luis Álvarez. n